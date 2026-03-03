100 de zile până la World Cup 2026! Care sunt favoritele specialiştilor! Ce cotă are România - Antena Sport

Mai sunt 100 de zile până la debutul World Cup 2026, competiţie ce se va disputa exclusiv în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie şi la care sperăm că va fi prezentă şi România.
Bookmakerii şi-au ales favoritele înainte de o ediţie ce se anunţă de un spectacol ieşit din comun, ţinând cont că se va disputa în Statele Unite, Canada şi Mexic. Aşa cum era de aşteptat, campioana Europei, Spania, este principala favorită, cu o cotă de 6.00.
Spania, favorita bookmakerilor la câştigarea World Cup 2026
Anglia (8.00), Franţa (8.00), Brazilia (9.00), Argentina (10.00), Portugalia (10.00), Germania (12.00) şi Olanda (20.00) sunt celelalte echipe văzute cu şanse reale la ridicarea mult râvnitului trofeu al World Cup 2026.
Aşa cum era de aşteptat, România are o cotă uriaşă la adjudecarea trofeului, 1000.00! Asta şi pentru că drumul nostru spre World Cup 2026 e încă lung, pentru tricolori urmând duelul cu Turcia de la baraj, de pe 26 martie şi apoi o eventuală finală cu învingătoarea dintre Slovacia şi Kosovo.
Spectacol la World Cup 2026
Cele 104 meciuri de la Cupa Mondială din 2026 se vor disputa pe stadioane pline, a asigurat miercuri preşedintele FIFA, Gianni Infantino, chiar dacă mai sunt bilete disponibile înainte de începerea competiţiei, la 11 iunie, relatează AFP. World Cup 2026 se vede exclusiv în Universul Antena.
Potrivit şefului FIFA, au existat „508 milioane de cereri (de bilete) în patru săptămâni pentru aproximativ şapte milioane de bilete disponibile, provenind din peste 200 de ţări din întreaga lume”. „Nu am mai văzut aşa ceva, este incredibil”, s-a entuziasmat şeful forului mondial al fotbalului, subliniind că FIFA a „păstrat bilete pentru faza de vânzare de ultim moment”, care va începe în aprilie şi va dura până la sfârşitul Cupei Mondiale, la 19 iulie.
Pentru această Cupă Mondială ieşită din comun (48 de echipe şi trei ţări organizatoare, respectiv Statele Unite, Canada şi Mexic), el a estimat veniturile FIFA la „11 miliarde de dolari, poate puţin mai mult”. Dar „fiecare dolar este reinvestit în fotbalul din cele 211 ţări” afiliate, a asigurat el.
