Denis Alibec a primit verdictul din partea medicilor. Emoţii pentru Mircea Lucescu, după accidentarea atacantului - Antena Sport

Denis Alibec (35 de ani) a primit verdictul din partea medicilor, după ce a părăsit terenul accidentat în duelul pierdut de Farul cu CFR Cluj, scor 1-2, în ultima etapă de Liga 1. Atacantul a efectuat un RMN, la câteva zile după meci.
Rezultatele nu au fost unele bune pentru fostul vârf al FCSB-ului. După investigaţiile medicale făcute, s-a constatat că a suferit o ruptură musculară.
Denis Alibec a suferit o ruptură musculară, după Farul – CFR Cluj 1-2
Conform digisport.ro, Denis Alibec va fi indisponibil pentru câteva săptămâni, dată fiind accidentarea suferită. Atacantul are emoţii înaintea barajului cu Turcia, de pe 26 martie.
Denis Alibec ar fi putut fi o soluţie pentru Mircea Lucescu, însă rămâne de văzut dacă se va recupera la timp pentru meciul “de foc” de la Istanbul. România suferă în privinţa atacului, dată fiind şi suspendarea lui Denis Drăguş.
O altă soluţie pentru Mircea Lucescu ar fi fost Louis Munteanu. Atacantul s-a transferat în iarnă la DC United, în MLS. Campionatul de peste Ocean a început de puţin timp însă, astfel că fostul vârf de la CFR Cluj nu a bifat prea multe minute.
Denis Alibec a revenit la Farul în iarnă, după jumătate de sezon petrecută la FCSB. Atacantul a reuşit să marcheze trei goluri şi să ofere o pasă decisivă în cele şase meciuri bifate pentru constănţeni, în 2026.
Denis Alibec a fost convocat ultima dată la naţională la acţiunea din luna iunie, a anului trecut. La momentul respectiv, atacantul a bifat 13 minute în meciul cu Austria şi alte 18 în cel cu Cipru, din preliminariile World Cup 2026.
