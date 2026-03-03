Adrian Ilie l-a sfătuit pe Gigi Becali să renunţe la un jucător de la FCSB: "Are nevoie să joace" - Antena Sport

Adrian Ilie l-a sfătuit pe Gigi Becali să renunţe la un jucător de la FCSB. Fostul internaţional este de părere că Octavian Popescu ar trebui împrumutat la o altă echipă, unde să prindă mai multe minute.

Gigi Becali a transmis că după ratarea play-off-ului, va renunţa la 4-5 jucători de la FCSB, la finalul sezonului, dându-l exemplu chiar şi pe Vlad Chiricheş.

În acest context, Gigi Becali a amintit şi de Octavian Popescu, despre care susţine că vrea să-l mai păstreze la FCSB. În ciuda minutelor puţine bifate în acest sezon, patronul campioanei nu şi-a pierdut încrederea în tânărul jucător.

Adrian Ilie, pe care Gigi Becali îl vrea în viitorul departament de scouting de la FCSB, a fost de acord cu împrumutul lui Octavian Popescu, din sezonul viitor.

Gigi Becali: „Sunt vreo 4-5 jucători cu care nu ai ce să faci. O să le zicem: ‘Băi, câți bani vrei? Hai, mă, pleacă! Sau stai pe bară, că nu te bag în lot’. Noi, când a semnat Chiricheș, ne-am rugat de el să mai semneze. Ne-a costat câteva sute de mii Chiricheș și n-a jucat nimic. Eu sau MM de unde să știm asta? George Popescu? Trebuie să îl mai ținem. Poate că încă mai cred. Sau să-l dăm undeva împrumut, vedem”;