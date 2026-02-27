Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Șase "regine" ale Europei și 31 de trofee VS Barcelona. Tabloul complet dezechilibrat din Champions League - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Campionilor | Șase “regine” ale Europei și 31 de trofee VS Barcelona. Tabloul complet dezechilibrat din Champions League

Șase “regine” ale Europei și 31 de trofee VS Barcelona. Tabloul complet dezechilibrat din Champions League

Andrei Nicolae Publicat: 27 februarie 2026, 14:29

Comentarii
Șase regine ale Europei și 31 de trofee VS Barcelona. Tabloul complet dezechilibrat din Champions League

Trofeul Champions League, la tragerea la sorţi a optimilor de la Nyon/ Profimedia

Tragerea la sorți pentru tabloul fazelor eliminatorii din Champions League a avut loc vineri după-amiaza, iar unul dintre lucrurile care au ieșit în evidență se leagă de cum arată cele două jumătăți de tablou.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cele două părți sunt complet dezechilibrate, pe una fiind cluburi de renume care au scris deja istorie în această competiție, în timp ce pe cealaltă se află o singură formație care a câștigat prestigiosul trofeu, și anume Barcelona.

Jumătate infernală VS jumătate accesibilă. Discrepanța de pe tabloul fazelor eliminatorii UCL

Pe jumătatea argintie a tabloului UCL se regăsesc șase echipe din opt posibile care au câștigat la un moment dat cel puțin o dată trofeul suprem din fotbalul european. Acestea sunt PSG, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Real Madrid și Bayern Munchen.

În total, ele au câștigat nu mai puțin de 31 de “urecheate”, luând în considerare atât Cupa Campionilor Europeni, cât și Liga Campionilor. Aproape jumătate dintre ele, 15, aparțin Realului, la care se adaugă cele șase ale lui Liverpool și Bayern, două ale lui Chelsea și câte una din partea lui PSG și Manchester City.

Pe cealaltă jumătate de tablou, doar Barcelona are trofee în palmares, cinci la număr. Totuși, mai există o echipă care se anunță o candidată serioasă pentru trofeul suprem chiar dacă nu are experiența câștigătirii unuia până acum, și anume Arsenal, liderul din Premier League și ocupanta primului loc în grupa de UCL.

Reclamă
Reclamă

La cum arată jumătățile de tablou, două lucruri sunt clare: ele sunt extrem de dezechilibrate, dar oferă posibilitatea unui El Clasico în marea finală.

Destinația Anului în România 2026. Zona care a rămas punctul-cheie pentru turismul românescDestinația Anului în România 2026. Zona care a rămas punctul-cheie pentru turismul românesc
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga titlul la piloţi în Formula 1, în 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul în care Ucraina doboară o dronă rusească în drum spre România, la 100m de graniţă. Avalanşă de alerte
Observator
Momentul în care Ucraina doboară o dronă rusească în drum spre România, la 100m de graniţă. Avalanşă de alerte
FRF, semnal de alarmă pentru primarul din Păuleşti înainte de descinderi: “M-au atenţionat acum 4-5 luni că se întâmplă lucruri ciudate la club”
Fanatik.ro
FRF, semnal de alarmă pentru primarul din Păuleşti înainte de descinderi: “M-au atenţionat acum 4-5 luni că se întâmplă lucruri ciudate la club”
14:15
Tabloul complet al fazelor eliminatorii Europa League. Ionuț Radu înfruntă o fostă adversară a FCSB-ului
14:04
“Gigi venea la meciuri şi dormea!” Milionarul care l-a făcut celebru pe Becali, dezvăluiri uluitoare
13:51
Real Madrid – Barcelona poate fi finala Champions League. “Galacticii” au un drum infernal, catalanii au noroc
13:17
BREAKING NEWSTabloul complet al fazelor eliminatorii Champions League. Real Madrid – Manchester City, cap de afiș în optimi
13:16
Jucătorii de la “U” Cluj vor avea o primă uriaşă cu Oţelul Galaţi
12:48
Primarul din Păuleşti, decizie în privinţa echipei de fotbal, după scandaul meciurilor aranjate
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVGică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românesc 2 FotoImplicată într-o afacere de 800 de milioane de euro! Ea este cea mai bogată fată de fotbalist din România 3 Ajuns rezervă la FCSB, transfer de 5 milioane de euro. Negocieri cu o echipă de top 4 Gigi Becali, replică la Denis Alibec: “A luat 450.000 de euro și a jucat nici 20 de minute” 5 UPDATEAdus în cătuşe la Parchet, Gabi Matei va fi cercetat sub control judiciar 6 Victor Angelescu a anunţat o revenire miraculoasă la Rapid: “Nu mă aşteptam. Nu mai aveam absolut nicio şansă”
Citește și
Cele mai citite
Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţitCare este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit
Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţeBlaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe
Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficialTransfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial
Gică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românescGică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românesc