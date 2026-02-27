Șase "regine" ale Europei și 31 de trofee VS Barcelona. Tabloul complet dezechilibrat din Champions League - Antena Sport

Tragerea la sorți pentru tabloul fazelor eliminatorii din Champions League a avut loc vineri după-amiaza, iar unul dintre lucrurile care au ieșit în evidență se leagă de cum arată cele două jumătăți de tablou.

Cele două părți sunt complet dezechilibrate, pe una fiind cluburi de renume care au scris deja istorie în această competiție, în timp ce pe cealaltă se află o singură formație care a câștigat prestigiosul trofeu, și anume Barcelona.

Jumătate infernală VS jumătate accesibilă. Discrepanța de pe tabloul fazelor eliminatorii UCL

Pe jumătatea argintie a tabloului UCL se regăsesc șase echipe din opt posibile care au câștigat la un moment dat cel puțin o dată trofeul suprem din fotbalul european. Acestea sunt PSG, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Real Madrid și Bayern Munchen.

În total, ele au câștigat nu mai puțin de 31 de “urecheate”, luând în considerare atât Cupa Campionilor Europeni, cât și Liga Campionilor. Aproape jumătate dintre ele, 15, aparțin Realului, la care se adaugă cele șase ale lui Liverpool și Bayern, două ale lui Chelsea și câte una din partea lui PSG și Manchester City.

Pe cealaltă jumătate de tablou, doar Barcelona are trofee în palmares, cinci la număr. Totuși, mai există o echipă care se anunță o candidată serioasă pentru trofeul suprem chiar dacă nu are experiența câștigătirii unuia până acum, și anume Arsenal, liderul din Premier League și ocupanta primului loc în grupa de UCL.