Ce scria presa străină după România - Tunisia, meciul la care „tricolorii” au apărut blonzi și arbitrul și-a făcut cruce - Antena Sport

Pe 26 iunie 1998, la Saint-Denis, România surprindea o lume întreagă. Deja calificați în optimile Mondialului francez, după victoriile cu Columbia (1-0) și Anglia (2-1), „tricolorii” apăreau la meciul cu Tunisia cu părul vopsit blond. Toți, cu o excepție: Bogdan Stelea, care era ras în cap!
Ideea vopsitului nu a fost una spontană, ci a înflorit înaintea Cupei Mondiale, în cantonamentul de la Săftica. Anghel Iordănescu și jucătorii României au convenit că dacă obțin calificarea după primele două meciuri, antrenorul se va tunde la chelie, iar jucătorii se vor vopsi blond. Ceea ce s-a și întâmplat. Un gest amuzant, dar pe care Viorel Moldovan îl comenta acid peste ani: „Am fost cam ridicoli!”.
Arbitrul și-a făcut cruce de trei ori când i-a văzut pe „tricolori”!
România, cu o formulă cu multe rezerve, a scăpat la mustață de eșec în acea zi. Africanii au deschis scorul prin Skander Souayah, din penalty, după doar 12 minute de joc. Speriat de o înfrângere care ne-ar fi trimis pe locul al doilea în grupă, Anghel Iordănescu i-a introdus pe teren pe Adrian Ilie și Viorel Moldovan, iar cel de-al doilea a egalat cu 19 minute înainte de final.
Altfel, apariția „blonzilor” nu a trecut neobservată. Arbitrul meciului, australianul Eddie Lennie, a rămas șocat când i-a văzut, la vestiare, pe jucătorii români. „Țin minte că eram la vestiare, alături de nea Puiu. Era ușa deschisă. Când ne-a văzut arbitrul, și-a făcut cruce de trei ori, apoi a început să râdă”, rememora Gică Craioveanu.
New York Times: „Doar portarul nu s-a vopsit. E chel!”
Și presa internațională a comentat intens „look-ul” fotbaliștilor noștri. New York Times scria, cu umor: „Jucătorii României și-au vopsit părul blond pentru meciul cu Tunisia. Portarul lor a fost singurul din lot care nu s-a vopsit. Este chel”.
Jurnaliștii americani au precizat că acele „coame blonde” de la Saint-Denis au reprezentat onorarea unei promisiuni legate de calificarea în optimi. „În acest timp, antrenorul Anghel Iordănescu și-a ras capul în întregime, dar a purtat o șapcă albă, de baseball, pentru a ascunde dovezile”, a mai notat sursa citată.
The Independent: „Efect vizual bizar. Ca echipă, efect dezastruos”
Publicația The Independent a fost un pic mai dură cu „tricolorii”. „Tunisia îi zguduie pe blonzii artificiali”, a titrat sursa citată. „Românii au venit să joace un meci de gală și au prestat ei înșiși un spectacol, aproape oferindu-i Angliei poziția de lider în Grupa G.
Românii au intrat pe teren vopsiți blond. Se pare că antrenorul lor, Anghel Iordănescu, jurase că se va rade în cap dacă echipa sa câștigă grupa, cu condiția ca jucătorii lui să-și vopsească părul într-un galben românesc. Efectul vizual a fost bizar, de parcă un savant nebun ar fi clonat o echipă de super fotbaliști arieni. Efectul asupra românilor, ca echipă, a fost dezastruos”, a mai scris The Independent.
Inclusiv comentatorul ESPN s-a ținut de poante, după ce i-a văzut pe „tricolori”. „Poate că blonzilor chiar le va merge mai bine. Da, echipa României e toată vopsită blond. A ajutat-o chestia asta? Ei bine, poate că nu…”, spunea comentatorul pe rezumatul meciului de la Saint-Denis.
România – Tunisia 1-1
-
România: Stelea – Dan Petrescu, Dulca (‘32 Gică Popescu), Doboș, Ciobotariu – Gâlcă, D. Munteanu, Hagi, Marinescu, I. Dumitrescu (‘68 V. Moldovan) – Lăcătuș (‘45 Adrian Ilie)
Antrenor: Anghel Iordănescu
-
Tunisia: El Ouaer – Trabelsi, Boukadida, Chouchane – Beya, Ghodhbane (‘85 Thabet), Bouazizi, Chihi, Souayeh (‘91 Ben Younes) – Sellimi, Ben Slimane (‘60 Jelassi)
Antrenor: Ali Selmi
World Cup 2026 va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie şi va fi transmis exclusiv în Universul Antena.
- Steaua face un „transfer istoric”! Daniel Oprița confirmă mutarea: „El a vrut să vină, să reintre în circuit”
- A câștigat 26 de trofee cu Real Madrid, dar va pleca la finalul acestui sezon
- Ce mesaj a primit Cristiano Bergodi de la Andrei Cordea, după scandalul uriaș: „Nu am răspuns”
- CFR Cluj – Rapid (LIVE TEXT, 20:00). Surpriză mare în lotul anunțat de Costel Gâlcă
- CFR Cluj, ofertă de aproape un milion de euro pentru Matei Ilie. Răspunsul dat de Neluțu Varga