Ce scria presa străină după România - Tunisia, meciul la care „tricolorii” au apărut blonzi și arbitrul și-a făcut cruce - Antena Sport

Pe 26 iunie 1998, la Saint-Denis, România surprindea o lume întreagă. Deja calificați în optimile Mondialului francez, după victoriile cu Columbia (1-0) și Anglia (2-1) , „tricolorii” apăreau la meciul cu Tunisia cu părul vopsit blond. Toți, cu o excepție: Bogdan Stelea, care era ras în cap!

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ideea vopsitului nu a fost una spontană, ci a înflorit înaintea Cupei Mondiale, în cantonamentul de la Săftica. Anghel Iordănescu și jucătorii României au convenit că dacă obțin calificarea după primele două meciuri, antrenorul se va tunde la chelie, iar jucătorii se vor vopsi blond. Ceea ce s-a și întâmplat. Un gest amuzant, dar pe care Viorel Moldovan îl comenta acid peste ani: „Am fost cam ridicoli!”.

Arbitrul și-a făcut cruce de trei ori când i-a văzut pe „tricolori”!

România, cu o formulă cu multe rezerve, a scăpat la mustață de eșec în acea zi. Africanii au deschis scorul prin Skander Souayah, din penalty, după doar 12 minute de joc. Speriat de o înfrângere care ne-ar fi trimis pe locul al doilea în grupă, Anghel Iordănescu i-a introdus pe teren pe Adrian Ilie și Viorel Moldovan, iar cel de-al doilea a egalat cu 19 minute înainte de final.

Altfel, apariția „blonzilor” nu a trecut neobservată. Arbitrul meciului, australianul Eddie Lennie, a rămas șocat când i-a văzut, la vestiare, pe jucătorii români. „Țin minte că eram la vestiare, alături de nea Puiu. Era ușa deschisă. Când ne-a văzut arbitrul, și-a făcut cruce de trei ori, apoi a început să râdă”, rememora Gică Craioveanu.

New York Times: „Doar portarul nu s-a vopsit. E chel!”

Și presa internațională a comentat intens „look-ul” fotbaliștilor noștri. New York Times scria, cu umor: „Jucătorii României și-au vopsit părul blond pentru meciul cu Tunisia. Portarul lor a fost singurul din lot care nu s-a vopsit. Este chel”.