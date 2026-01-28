„Petrescu a înscris pentru țara lui, dar și pentru binele comun!” Ce scria presa lumii după România - Anglia 2-1, în 1998 - Antena Sport

Închide meniul
„Petrescu a înscris pentru țara lui, dar și pentru binele comun!” Ce scria presa lumii după România – Anglia 2-1, în 1998

28 ianuarie 2026, 15:07

Jucătorii României, după victoria cu Anglia, 2-1, de la World Cup 1998 - Profimedia Images

Pe 22 iunie 1998, România reușea una dintre cele mai strălucitoare victorii la Cupa Mondială. La Toulouse, „tricolorii” lui Anghel Iordănescu învingeau dramatic Anglia, cu 2-1, și se calificau pentru faza optimilor de finală.

Viorel Moldovan (min. 47) a deschis scorul, în timp ce englezii lui Glenn Hoddle au egalat cu 7 minute înainte de final, prin Michael Owen. În primul minut de prelungire al meciului, Dan Petrescu, ajuns neașteptat în banda stângă a atacului nostru, a marcat golul care a îngenuncheat Anglia și a dus totodată România în optimi, înaintea ultimei etape din grupa G.

Ce a scris BBC imediat după succesul istoric al României

Victoria „tricolorilor” a fost o surpriză pentru toată lumea, deși echipa națională se afla într-o perioadă excelentă. România învinsese în primul meci Columbia, scor 1-0, și venea la Mondialul din Franța după ce impresionase în urmă cu patru ani, în SUA.

Imediat după finalul meciului de la Toulouse, presa internațională a lăudat naționala României și mai cu seamă pe Dan Petrescu, jucător la Chelsea în acea vreme. „Dan, dar nu eliminați”, a titrat BBC, într-un joc de cuvinte, pe ideea „am pierdut, dar încă mai avem șanse”.

„Petrescu, care evoluează pentru Chelsea, a scăpat de un tackle al colegului său de la Londra, Graeme Le Saux, și a împins mingea pe lângă portarul Angliei, David Seaman”, a notat BBC, care a criticat prestația neconvingătoare a „leilor”.

Victoria României, „modalitate de a pune capăt violenței huliganilor englezi”

Los Angeles Times a tratat pe larg succesul României și chiar l-a numit „o modalitate sigură de a pune capăt violenței huliganilor englezi la Cupa Mondială: le elimini echipa din turneu”.

La Mondialul din 1998, huliganii englezi au provocat haos în Franța. Înaintea meciului cu Tunisia, pe 15 iunie, englezii s-au bătut cu toată lumea pe străzile din Marseille. Au atacat localnici, cu precădere pe cei de origine nord-africană, fani tunisieni și poliția franceză, în ceea ce a reprezentat una dintre cele mai rușinoase reprezentații ale huliganismului din insulă.

„Dan Petrescu a înscris atât pentru România, cât și pentru binele comun al cetățenilor francezi. A făcut primul pas spre eradicarea amenințării huliganilor englezi cu un gol șocant în minutul 90. Așa cum era de așteptat, meciul a fost umbrit de huliganism. Un grup de suporteri englezi a atacat un jurnalist englez pe drumul spre stadion, aruncându-l la pământ și rupându-i clavicula”, a punctat sursa citată.

„Românii, ascuțiți ca un brici!”

„Românii, ascuțiți ca un brici, țin englezii în joc de gleznă”, a remarcat New York Times, în ediția din 23 iunie. „Anglia a fost un dezastru aseară, prăbușindu-se cu 2-1 în fața unei echipe românești elegante, care și-a fructificat șansele cu grație. Săraca Anglie”, a mai scris publicația americană, care a sancționat la rândul ei violențele fanilor englezi.

„România șochează Anglia în minutul 90”, a titrat și Washington Post, care a menționat că „meciul a fost pierdut în agitația pregătirilor pentru posibilele probleme cauzate de huliganii britanici”. Jurnaliștii de la sursa citată au scris că finalul jocului de la Toulouse a fost „unul uluitor”.

„Într-o noapte tensionată în acest istoric oraș din sudul Franței, Dan Petrescu a marcat în minutul 90, la șapte minute după ce tânărul de 18 ani Michael Owen egalase pentru Anglia. Așa că România și-a asigurat locul în optimile Cupei Mondiale”, a mai punctat Washington Post.

România – Anglia 2-1

  • România: Stelea – Filipescu, Gică Popescu, Ciobotariu (‘81 Lucian Marinescu) – Dan Petrescu, Hagi (‘72 Ov. Stângă), Gâlcă, Gabi Popescu, Dorinel Munteanu – Adrian Ilie, Moldovan (‘86 Lăcătuș)

Antrenor: Anghel Iordănescu

  • Anglia: Seaman – Neville, Adams, Campbell – Anderton, Scholes, Batty, Ince (‘32 Beckham), Le Saux – Shearer, Sheringham (‘72 Owen)

Antrenor: Glen Hoddle

World Cup 2026 va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie şi va fi transmis exclusiv în Universul Antena

