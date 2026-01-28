„Petrescu a înscris pentru țara lui, dar și pentru binele comun!” Ce scria presa lumii după România - Anglia 2-1, în 1998 - Antena Sport

Jucătorii României, după victoria cu Anglia, 2-1, de la World Cup 1998 - Profimedia Images

Pe 22 iunie 1998, România reușea una dintre cele mai strălucitoare victorii la Cupa Mondială. La Toulouse, „tricolorii” lui Anghel Iordănescu învingeau dramatic Anglia, cu 2-1, și se calificau pentru faza optimilor de finală.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Viorel Moldovan (min. 47) a deschis scorul, în timp ce englezii lui Glenn Hoddle au egalat cu 7 minute înainte de final, prin Michael Owen. În primul minut de prelungire al meciului, Dan Petrescu, ajuns neașteptat în banda stângă a atacului nostru, a marcat golul care a îngenuncheat Anglia și a dus totodată România în optimi, înaintea ultimei etape din grupa G.

Ce a scris BBC imediat după succesul istoric al României

Victoria „tricolorilor” a fost o surpriză pentru toată lumea, deși echipa națională se afla într-o perioadă excelentă. România învinsese în primul meci Columbia, scor 1-0, și venea la Mondialul din Franța după ce impresionase în urmă cu patru ani, în SUA.

Imediat după finalul meciului de la Toulouse, presa internațională a lăudat naționala României și mai cu seamă pe Dan Petrescu, jucător la Chelsea în acea vreme. „Dan, dar nu eliminați”, a titrat BBC, într-un joc de cuvinte, pe ideea „am pierdut, dar încă mai avem șanse”.

„Petrescu, care evoluează pentru Chelsea, a scăpat de un tackle al colegului său de la Londra, Graeme Le Saux, și a împins mingea pe lângă portarul Angliei, David Seaman”, a notat BBC, care a criticat prestația neconvingătoare a „leilor”.