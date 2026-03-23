Cel mai violent meci din istoria Cupei Mondiale, cu pumni în figură și poliție pe gazon: „Stupid, revoltător, rușinos!”

Pe 2 iunie 1962, la Campionatul Mondial din Chile, a avut loc „cea mai stupidă, revoltătoare, dezgustătoare și rușinoasă demonstrație de fotbal din istoria acestui joc”, așa cum s-a exprimat comentatorul BBC David Coleman.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În fața a peste 66 de mii de spectatori, s-a jucat meciul dintre țara gazdă, Chile, și Italia, o întâlnire rămasă în istorie drept „Bătălia de la Santiago”. Chile venea după o victorie cu Elveția, 3-1, în startul grupei a doua, în timp ce italienii remizaseră cu Germania de Vest, 0-0. Dar războiul dintre cele două echipe nu a avut deloc substrat sportiv.

„Războiul Mondial” de la Santiago, pornit de articolele din presa italiană

Înaintea meciului, doi jurnaliști italieni, Antonio Ghirelli și Corrado Pizzinelli, au publicat mai multe articole denigratoare la adresa gazdelor. Chile era într-o perioadă de tranziție, după un cutremur devastator care avusese loc pe 22 mai 1960. Cutremurul a lăsat în urmă mii de morți, mii de persoane fără adăpost și a adâncit criza economică din țară.

În acest context, jurnaliștii din Italia au descris în termeni duri viața din Chile. Au remarcat că Santiago era un oraș sărac și foarte periculos, cu criminalitate ridicată, cu multe prostituate și mizerie pe străzi. „Santiago e teribil”, scria Pizzinelli în publicația La Nazione, adăugând că mulți dintre localnici sunt analfabeți și alcoolici.

Articolele au fost preluate și în Chile, iar populația era furioasă la adresa italienilor. „Război Mondial”, a titrat publicația locală Clarín de Santiago. În aceste condiții, Italia știa ce o așteaptă pe stadionul Național din Santiago. Tensiunea era atât de mare, încât un jurnalist din Argentina a fost bătut pe străzile capitalei din Chile, din greșeală, confundat de fani cu un italian.