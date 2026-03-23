Cel mai violent meci din istoria Cupei Mondiale, cu pumni în figură și poliție pe gazon: „Stupid, revoltător, rușinos!”

Pe 2 iunie 1962, la Campionatul Mondial din Chile, a avut loc „cea mai stupidă, revoltătoare, dezgustătoare și rușinoasă demonstrație de fotbal din istoria acestui joc”, așa cum s-a exprimat comentatorul BBC David Coleman.
În fața a peste 66 de mii de spectatori, s-a jucat meciul dintre țara gazdă, Chile, și Italia, o întâlnire rămasă în istorie drept „Bătălia de la Santiago”. Chile venea după o victorie cu Elveția, 3-1, în startul grupei a doua, în timp ce italienii remizaseră cu Germania de Vest, 0-0. Dar războiul dintre cele două echipe nu a avut deloc substrat sportiv.
„Războiul Mondial” de la Santiago, pornit de articolele din presa italiană
Înaintea meciului, doi jurnaliști italieni, Antonio Ghirelli și Corrado Pizzinelli, au publicat mai multe articole denigratoare la adresa gazdelor. Chile era într-o perioadă de tranziție, după un cutremur devastator care avusese loc pe 22 mai 1960. Cutremurul a lăsat în urmă mii de morți, mii de persoane fără adăpost și a adâncit criza economică din țară.
În acest context, jurnaliștii din Italia au descris în termeni duri viața din Chile. Au remarcat că Santiago era un oraș sărac și foarte periculos, cu criminalitate ridicată, cu multe prostituate și mizerie pe străzi. „Santiago e teribil”, scria Pizzinelli în publicația La Nazione, adăugând că mulți dintre localnici sunt analfabeți și alcoolici.
Articolele au fost preluate și în Chile, iar populația era furioasă la adresa italienilor. „Război Mondial”, a titrat publicația locală Clarín de Santiago. În aceste condiții, Italia știa ce o așteaptă pe stadionul Național din Santiago. Tensiunea era atât de mare, încât un jurnalist din Argentina a fost bătut pe străzile capitalei din Chile, din greșeală, confundat de fani cu un italian.
Cum a fost meciul: pumni și jucători despărțiți de poliție
Înaintea fluierului de start, italienii au încercat să liniștească publicul înfierbântat. Au împărțit buchete de flori femeilor din tribune, însă buchetele s-au întors imediat pe gazon! Când Ken Aston a pornit meciul, jucătorii din Chile s-au năpustit direct spre italieni, iar în secunda a 12-a au comis deja primul fault.
În următoarele minute, jucătorii s-au îmbrâncit, s-au lovit, iar italienii și-au pierdut cumpătul. În minutul 8, Giorgio Ferrini și-a pocnit un adversar și a fost eliminat, dar a refuzat să iasă de pe teren timp de aproape zece minute, până când a fost escortat afară de polițiștii chilieni!
Au urmat pumni împărțiți fără milă între jucători, „campion” fiind chilianul Leonel Sánchez, care i-a spart nasul unui italian. Spre finalul primei reprize, Italia a mai pierdut un om, pe Mario David, eliminat după ce i-a dat un pumn în cap unui jucător al gazdelor. În total, poliția a intrat pe gazon de patru ori ca să-i despartă pe jucători. La final, Chile s-a impus cu 2-0, goluri Ramírez și Toro, dar fotbalul a trecut pe planul doi.
„O violentă baie de sânge!”
A doua zi, cele două țări s-au acuzat vehement între ele. Presa din Chile a scris că italienii au intrat pe teren cu gândul să-i accidenteze pe chilieni. Ba mai mult, un oficial al Federației de la Santiago a acuzat că fotbaliștii italieni ar fi fost dopați.
De partea celaltă, italienii au susținut că agresorii au fost cei din Chile și au făcut plângere la FIFA pe motiv că arbitrul englez, Ken Aston, le-a favorizat pe gazde și a închis ochii la jocul lor dur. „Noi nu am dat pumni, ci i-am primit. Am fost victime, nu agresori”, a spus, peste ani, italianul Mario David.
Presa internațională, șocată de imaginile venite dinspre Santiago, a scris despre o „violentă baie de sânge”. Una care, dacă jurnaliștii din Italia ar fi fost mai „blânzi” în analiza lor față de situația din Chile, poate că n-ar mai fi avut loc.
● Italia a câștigat ultimul meci din grupă, 3-0 cu Elveția, dar a terminat grupa pe locul al treilea și a fost eliminată.
● Chile a mers în sferturi, unde a trecut de Uniunea Sovietică (2-1), apoi s-a oprit în semifinale, după 2-4 cu Brazilia. Gazdele au luat bronzul, câștigând finala mică în fața Iugoslaviei (1-0).
● Chile și Italia s-au întâlnit din nou peste patru ani, la Mondialul din Anglia. Italia a câștigat cu 2-0.
- Primul răspuns primit de Dinamo din partea CCA, în privinţa lui Istvan Kovacs: “Nu au considerat un caz excepţional”
- “Fără să exagerez!” Dorinel Munteanu ştie pe cine ar fi trebuit Mircea Lucescu să convoace pentru barajul Turcia – România
- Pierdere importantă la FCSB. Pe ce jucător nu se va putea baza Mirel Rădoi
- „De ce să faci asta? Le-ar fi prins bine să nu fim în play-off!” Oprița nu iartă conducerea și anunță obiectivul Stelei
- Tottenham schimbă antrenorul! Cine este favorit să-l antreneze pe Radu Drăgușin