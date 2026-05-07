Costel Gâlcă, săgeți către conducerea Rapidului după zvonul privind numirea lui Daniel Pancu: „Nu e ok”

Situația de la Rapid este una destul de incertă, mai ales că în ultimele zile s-a tot discutat despre posibila înlocuire a lui Costel Gâlcă cu Daniel Pancu.
Actualul tehnician din Giulești a vorbit în cadrul unei conferințe de presă despre aceste zvonuri care tot circulă și a avut un mesaj indirect pentru conducătorii alb-vișinii.
Costel Gâlcă, nemulțumit de zvonurile privind aducerea lui Daniel Pancu
Costel Gâlcă a susținut joi o conferință de presă înaintea partidei de play-off cu Universitatea Cluj, iar tehnicianul Rapidului a vorbit despre zvonul privind înlocuirea sa cu Daniel Pancu.
„E dreptul clubului de a negocia cu oricine, pentru mine, nu are o importanță așa mare. Normal că nu e ok, când se vorbește că se aduce un antrenor nou, când se caută un antrenor nou, dar dacă asta se face, antrenorul e de vină.
Până la urmă, noi, antrenorii, depindem de rezultate, iar de la meciul cu Cluj, de acasă, s-au rupt multe lucruri. Dacă clubul știe ce trebuie să facă pe viitor, eu, deocamdată, nu”, a declarat Costel Gâlcă.
