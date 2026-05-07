Marius Ștefănescu revine în fotbalul românesc! De ce depinde mutarea fostului jucător de la FCSB

Marius Ștefănescu nu a mai jucat pentru Konyaspor din luna decembrie, iar șansele ca fotbalistul român să continue în Turcia sunt extrem de mici.
Laszlo Dioszegi a dat de înțeles că ar lua în calcul aducerea acestuia înapoi la Sepsi, dar doar în contextul în care covăsnenii vor reuși promovarea înapoi în Liga 1.
Marius Ștefănescu, aproape de revenirea la Sepsi
Fără meci jucat de aproape cinci luni, Marius Ștefănescu va fi cel mai probabil istorie la Konyaspor de la finalul acestui sezon Fotbalistul plecat de la FCSB are șanse mari să revină în Liga 1.
Transferul acestuia depinde de promovarea celor de la Sepsi, potrivit unui anunț făcut de însuși Laszlo Dioszegi. Finanțatorul covăsnenilor ia în calcul aducerea acestuia.
„Noi încă nu simțim bucuria promovării. Mai sunt 3 meciuri, mai avem nevoie de 4 puncte. Noi încă nu am discutat despre jucători noi. Suntem prudenți. Prima dată să vedem dacă promovăm. În acest caz, da, ne mai trebuie 3-4 jucători de valoare. Asta 100%.
În cazul în care rămânem în Liga 2, va trebui să avem o altă strategie. Nu mă gândesc însă la acest scenariu, prefer să fiu pozitiv. Mai sunt 4-5 jucători cărora trebuie să vedem dacă le prelungim contractele. Am zis prima dată să promovăm, apoi vom vedea noi.
Am discutat cu Marius Ștefănescu, așa este, dar i-am transmis lui Attila Hadnagy (n.r. președintele lui Sepsi) să așteptăm mai bine finalul sezonului și apoi vom vedea. Dacă vom câștiga cu Steaua, iar marți (n.r. 12 mai) obținem un punct cu Voluntari, atunci de miercuri putem vorbi despre transferuri”, a declarat Laszlo Dioszegi, potrivit digisport.ro.
