Marius Ștefănescu revine în fotbalul românesc! De ce depinde mutarea fostului jucător de la FCSB

Marius Ștefănescu nu a mai jucat pentru Konyaspor din luna decembrie, iar șansele ca fotbalistul român să continue în Turcia sunt extrem de mici.

Laszlo Dioszegi a dat de înțeles că ar lua în calcul aducerea acestuia înapoi la Sepsi, dar doar în contextul în care covăsnenii vor reuși promovarea înapoi în Liga 1.

Marius Ștefănescu, aproape de revenirea la Sepsi

Fără meci jucat de aproape cinci luni, Marius Ștefănescu va fi cel mai probabil istorie la Konyaspor de la finalul acestui sezon Fotbalistul plecat de la FCSB are șanse mari să revină în Liga 1.

Transferul acestuia depinde de promovarea celor de la Sepsi, potrivit unui anunț făcut de însuși Laszlo Dioszegi. Finanțatorul covăsnenilor ia în calcul aducerea acestuia.

„Noi încă nu simțim bucuria promovării. Mai sunt 3 meciuri, mai avem nevoie de 4 puncte. Noi încă nu am discutat despre jucători noi. Suntem prudenți. Prima dată să vedem dacă promovăm. În acest caz, da, ne mai trebuie 3-4 jucători de valoare. Asta 100%.