Anunțul făcut chiar astăzi, la 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor: „Drumul spre Liga 1 nu mai poate fi întors”

Drumul ca Steaua să ajungă în prima ligă nu mai poate fi întors. Sunt 3 variante. Nu e normal ca performanța unor sportivi, indiferent de context, dovedită după un sezon de competiție, să fie trasă în jos de o decizie politică, legislativă. Pentru ca Steaua să ajungă în prima ligă, fie trebuie schimbată legea, fie se îngustează decizia în Ministerul Apărării.

Scenariile sunt interacțiunea cu mediul privat, care să pună bani, asta e ceea ce trebuie să se întâmple. MApN nu trebuie să se extragă din această interacțiune. Am primit 14 propuneri de asociere. M-am întâlnit cu o parte dintre ei, există o teamă cu privire la mișcările care trebuie făcute în MApN.

Pentru a crește valoarea Clubului Sportiv al Armatei, mi-am propus să rezolvăm asta înainte. Și atunci cele două bife pe care CSA trebuie să le aibă sunt cea birocratică și dorința e de a avea un partener care să pună această sumă de bani.

Suntem în ultimele momente pentru a lua decizia fie pentru asociere prin participațiune, fie prin crearea unei societăți în interiorul MApN. Dacă vor fi piedici din cauza situației politice, există posibilitatea de asociere fără scop patrimonial. Bifându-se această etapă, limita birocratică va dispărea.

Rămâne problema finanțării. Pentru ca problema finanțării să dispară, trebuie făcută asocierea și cu un privat, care nu ține doar de MApN. E o rugăminte către acești campioni respectați să intermedieze interacțiunea cu diferite entități private care să fie interesate de a pune bani la Steaua, garantând că MApN, până când privatul va accepta asta, va rezolva problema birocratică.

Nu cred că acest drum mai poate fi întors și mă voi asigura de asta zilele viitoare. Convingerea mea e că după ce vom elibera bariera birocratică și vom demonstra că s-au făcut toți pașii în minister, vor veni mai multe entități comerciale interesate. Vă felicit încă o dată pentru că ați reușit să ridicați marca Steaua la un asemenea nivel” a spus Radu Miruță la evenimentul de astăzi.