Sorana Cîrstea, calificare fulgerătoare în turul 3 la WTA Roma! Românca a pierdut doar două gameuri

Sorana Cîrstea a început cu dreptul turneul WTA de la Roma! Sportiva noastră a obținut o victorie clară în turul al doilea contra nemțoaicei Tatjana Maria, ocupanta locului 54 mondial.

Misiunea Soranei nu va fi deloc una ușoară în faza următoare a competiției, aceasta având șansa de a da peste Aryna Sabalenka, actuala lideră WTA.

Sorana Cîrstea și-a început excelent parcursul de la Foro Italico, după ce s-a impus clar în disputa cu Tatjana Maria, jucătoare clasată pe locul 54 în ierarhia WTA.

Românca noastră a obținut o victorie în două seturi, scor 6-2, 6-0, la capătul unui meci ce a durat doar 55 de minute. Pentru prezența în turul al treilea, aceasta va fi recompensată cu un cec în valoare de €46,080.

Mai mult decât atât, misiunea mai departe va fi una ș mai dificilă, asta pentru că în turul următor, Sorana ar putea da peste lidera WTA, Aryna Sabalenka. Jucătoarea din Belarus o întâlnește pe Barbora Krejcikova în turul secund.