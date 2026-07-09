Cine a fost Gabi Mureşan. Ce afacere deţinea îa județul Mureș şi în ce comună era primar

Gabi Mureşan s-a stins la 44 de ani. Vestea a cutremurat lumea fotbalului românesc la orele dimineţii. Cine a fost Gabi Mureşan? Şi de ce toată lumea l-a îndrăgit.
Gabi Mureşan a reprezentat România în 9 meciuri oficiale, iar cariera lui a fost una impresionantă.
El a evoluat pentru Gloria Bistrița, CFR Cluj, Tom Tomsk și ASA Tg. Mureș. A îmbrăcat tricoul naționalei și a evoluat în Liga Campionilor alături de CFR Cluj. Totodată, el a câștigat trei titluri, trei Cupe ale României și două Supercupe cu CFR Cluj. La CV-ul său se mai adaugă încă o Supercupă a României, cucerită cu ASA Târgu Mureș.
După ce a pus ghetele în cui, Gabi Mureșan s-a retras în satul bunicilor săi, unde a câștigat alegerile, devenind primar. El era la al doilea mandat, după ce a fost votat în vara lui 2024 de 89% dintre oamenii din satul Apold.
Gabi deschisese de curând şi o peniune, în care a investit 500.000 de euro.
ISU Mureş, detalii despre tragedia care i-a cauzat moartea lui Gabi Mureşan
ISU Mureş a dat detalii despre tragedie, printr-un comunicat. Ce s-a întâmplat când echipajul SMURD a ajuns la faţa locului.
“În cursul serii de miercuri, pompierii militari ai Detașamentului Sighișoara au fost solicitați să intervină pentru căutarea unei persoane posibil înecate într-un lac situat la ieșirea din localitatea Șaeș spre Apold. La fața locului au fost mobilizate o autospecială de intervenție, o autospecială de primă intervenție și comandă, o barcă pneumatică și un echipaj SMURD, iar ulterior a fost solicitat și sprijinul unui echipaj Salvamont Mureș.
Victima a fost extrasă din apă, iar salvatorii au început imediat manevrele de resuscitare. Ulterior, aceasta a fost transportată de urgență la Unitatea de Primiri Urgențe Târgu Mureș cu o ambulanță SMURD.
Din păcate, în ciuda eforturilor depuse de echipele medicale, primarul Gabi Mureșan a pierdut lupta pentru viață”, se arată în comunicatul ISU Mureș, citat de punctul.ro.
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