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Egiptenii nu se lasă! Au făcut plângere la FIFA împotriva arbitrului care “a vrut ca Messi să rămână în cursă”

Alex Masgras Publicat: 8 iulie 2026, 8:58

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Egiptenii nu se lasă! Au făcut plângere la FIFA împotriva arbitrului care a vrut ca Messi să rămână în cursă

Hossam Hassan şi Francois Letexier / Getty Images

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Naţionala Egiptului a părăsit dramatic Cupa Mondială 2026. Argentina s-a impus cu 3-2 în optimea de finală nebună de la Atlanta, după ce africanii au condus cu 2-0 până în minutul 79. Romero, Messi şi Enzo Fernandez au marcat golurile campioanei mondiale en-titre.

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Meciul nu a fost lipsit de scandal şi s-a încheiat într-o notă tensionată. Egiptenii au acuzat arbitrajul şi au făcut scandal atât în prelungiri, cât şi la interviurile de după partidă. Fără să se menajeze, selecţionerul Hossam Hassan a declarat arbitrul a vrut ca Messi să rămână în cursa pentru Cupa Mondială.

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Una dintre cele mai controversate faze a avut loc în minutul 58, când Ziko a avut un gol anulat din cauza unui fault asupra lui Lisandro Martinez. Francois Letexier a fost chemat la monitorul VAR şi a întors decizia, după ce validase, în primă fază, reuşita.

Acum, arbitrul francez a devenit inamicul numărul 1 al egiptenilor. Potrivit AS.com, federaţia egipteană a depus deja o plângere la FIFA împotriva brigăzii conduse de Letexier şi a cerut ca aceasta să fie scoasă de la Cupa Mondială.

Pe lângă golul anulat al lui Ziko, egiptenii au contestat şi golul lui Enzo, cerând un penalty la Salah, înainte ca jucătorul lui Chelsea să aducă victoria pentru sud-americani.

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„Poate că au vrut să-l menţină pe campionul mondial în competiţie? Poate că au vrut ca Messi să rămână în cursă?”, s-a întrebat din nou selecţionerul Hossam Hassan, fără a menţiona vreodată FIFA, dar cu o aluzie clară. „În fotbal, există uneori factori externi care depăşesc aspectele tehnice.”

„I-am spus arbitrului că ceea ce se întâmpla nu era corect. Este o victorie nemeritată pentru Argentina”, a mai denunţat antrenorul în vârstă de 59 de ani. „Odată ce mă voi întoarce în ţara mea şi acasă, nu voi mai urmări Cupa Mondială, pentru că nu există dreptate în această competiţie”, a încheiat selecţionerul Egiptului.

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