David Kiki s-a transferat în Liga 1. Destinaţie surpriză

David Kiki a fost dat afară de la FCSB în această vară. El mai avea un an de contract cu formaţia patronată de Gigi Becali, dar a decis să rezilieze. Nu a stat mult pe bară, pentru că fotbalistul a ajuns la o nouă înţlegere, cu un club tot din Liga 1.

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David Kiki a bătut palma cu FC Voluntari, anunţă Trumedia. Fostul fundaş de la FCSB a semnat un angajament pe un sezon.

David Kiki are în palmares două campionate câştigate: cu Farul Constanţa şi FCSB.

FC Voluntari a revenit din acest sezon în Liga 1, după o pauză de doi ani.