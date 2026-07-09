Mesajul emoţionant al celor de la CFR Cluj după moartea lui Gabi Mureşan

Vestea dispariţiei lui Gabi Mureşan la doar 44 de ani a şocat lumea fotbalului din România, iar mesajele de regret au curs şi au arătat cât de apreciat a fost acesta.

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Fostul său club, CFR Cluj, a postat un comunicat de presă emoţionant prin care l-a omagiat pe fostul mijlocaş ce a devenit campionat cu echipa de 3 ori.

Mesajul celor de la CFR Cluj după decesul lui Gabi Mureşan

Cei de la CFR Cluj au transmis un mesaj emoţionant după decesul lui Gabi Mureşan şi au readus în memoria suporterilor ceea ce a reuşit acesta de-a lungul carierei.

“Clubul CFR 1907 Cluj își exprimă regretul și profunda tristețe pentru pierderea tragică a fostului nostru mare jucător, Gabi Mureșan, care a plecat dintre noi mult prea devreme, la doar 44 de ani. Gabi Mureșan a îmbrăcat tricoul alb-vișiniu timp de șase sezoane, contribuind la una dintre cele mai frumoase perioade din istoria clubului, reușind să câștige 3 titluri de Campion, 3 Cupe și 2 Supercupe ale României alături de echipa noastră.

Pe lângă aceste performanțe, a luptat pentru victorii care vor rămâne mereu în sufletul familiei CFRiste, împotriva unor adversari precum Manchester United, AS Roma și Braga. După încheierea carierei de fotbalist, acesta a devenit primarul comunei Apold, funcție pe care o ocupa din 2020, fiind un om foarte apreciat în comunitate.