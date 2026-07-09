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CFR Cluj transferă un fost golgheter al Serbiei

Radu Constantin Publicat: 9 iulie 2026, 8:27

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CFR Cluj transferă un fost golgheter al Serbiei
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CFR Cluj continuă să se întărească în această vară, iar ardelenii pregătesc un transfer important.

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La echipă va ajunge în curând şi Stefan Drazic, un atacant sârb în vârstă de 33 de ani, anunţă Fanatik. El a fost golgheter în Serbia, în sezonul 2014-2015, cu Javor Ivanjica.

Drazic vine să îl înlocuiască pe Alibek Aliev, care a reziliat în această vară şi a semnat cu rivalii, de la U Cluj.

Ultima echipă la care a evoluat Stefan Drazic a fost APOEL, unde în 65 de partide a marcat 20 de goluri.

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