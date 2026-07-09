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Primele detalii despre moartea lui Gabi Mureşan. Cum s-a întâmplat tragedia: “Sunt în stare de şoc”

Radu Constantin Publicat: 9 iulie 2026, 9:03

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Primele detalii despre moartea lui Gabi Mureşan. Cum s-a întâmplat tragedia: Sunt în stare de şoc
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Gabi Mureşan, fost component al naţionalei României, a murit la 44 de ani. El a fost găsit într-un lac.

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Primele detalii despre moartea lui Gabi Mureşan. Cum s-a întâmplat tragedia

Adrian Anca (50 de ani), fost coleg cu Gabi Mureșan la CFR Cluj, a povestit ce i-a adus sfârşitul lui Gabi Mureşan.

„Da, înota… Sunt în stare de șoc. Se duc colegii mei… Radu Mărginean, Martin Tudor, acum Gabi…”, a declarat acesta pentru gsp.ro.

ISU Mureş, detalii despre tragedia care i-a cauzat moartea lui Gabi Mureşan

Şi ISU Mureş a dat detalii despre tragedie, printr-un comunicat. Ce s-a întâmplat când echipajul SMURD a ajuns la faţa locului.

“În cursul serii de miercuri, pompierii militari ai Detașamentului Sighișoara au fost solicitați să intervină pentru căutarea unei persoane posibil înecate într-un lac situat la ieșirea din localitatea Șaeș spre Apold. La fața locului au fost mobilizate o autospecială de intervenție, o autospecială de primă intervenție și comandă, o barcă pneumatică și un echipaj SMURD, iar ulterior a fost solicitat și sprijinul unui echipaj Salvamont Mureș.

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Victima a fost extrasă din apă, iar salvatorii au început imediat manevrele de resuscitare. Ulterior, aceasta a fost transportată de urgență la Unitatea de Primiri Urgențe Târgu Mureș cu o ambulanță SMURD.

Din păcate, în ciuda eforturilor depuse de echipele medicale, primarul Gabi Mureșan a pierdut lupta pentru viață”, se arată în comunicatul ISU Mureș, citat de punctul.ro.

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