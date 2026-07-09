Cristiano Ronaldo, mesaj misterios de 2 cuvinte în miez de noapte după eliminarea Portugaliei de la Cupa Mondială

Portugalia lui Cristiano Ronaldo a fost eliminată de la Cupa Mondială de Spania, în optimile de finală, asta după ce Mikel Merino a marcat golul decisiv în minutul 90+1.

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Atacantul lusitan a recunoscut cihar înainte de partidă că pentru el este ultima Cupă Mondială din carieră. La următoarea ediţie, cea din 2030, urmează să aibă 45 de ani, şi cel mai probabil o să fie retras de tot din activitate.

Mesajul lui Cristiano Ronaldo la 2 zile după eliminarea Portugaliei de la Cupa Mondială

Jucătorul lui Al-Nassr nu şi-a putut stăpâni emoţiile în urma eşecului cu Spania şi a vărsat câteva lacrimi pe gazon, în momentul în care îi saluta pe fanii de la Dallas care au vizionat meciul contra ibericilor pe viu.

Acum, la două zile de la confruntarea din America, după ce a sosit în ţara natală cu un avion privat, atacantul a transmis un mesaj simplu, chiar la miezul nopţii: “Portugalia întotdeauna”, a scris Cristiano Ronaldo pe reţelele sociale.

Fanii au început imediat să speculeze despre ceea ce ar putea să însemne postarea lusitanului. Mulţi cred că jucătorul se gândeşte serios să se retragă definitiv de la echipa naţională, lucru despre care a vorbit inclusiv sora sa, Katia Aveiro, recent.