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Cristiano Ronaldo, mesaj misterios de 2 cuvinte în miez de noapte după eliminarea Portugaliei de la Cupa Mondială

Mihai Alecu Publicat: 9 iulie 2026, 8:30

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Cristiano Ronaldo, mesaj misterios de 2 cuvinte în miez de noapte după eliminarea Portugaliei de la Cupa Mondială

Cristiano Ronaldo a transmis un mesaj codat după eliminarea Portugaliei de la Cupa Mondială. Foto: Getty Images

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Portugalia lui Cristiano Ronaldo a fost eliminată de la Cupa Mondială de Spania, în optimile de finală, asta după ce Mikel Merino a marcat golul decisiv în minutul 90+1.

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Atacantul lusitan a recunoscut cihar înainte de partidă că pentru el este ultima Cupă Mondială din carieră. La următoarea ediţie, cea din 2030, urmează să aibă 45 de ani, şi cel mai probabil o să fie retras de tot din activitate.

Mesajul lui Cristiano Ronaldo la 2 zile după eliminarea Portugaliei de la Cupa Mondială

Jucătorul lui Al-Nassr nu şi-a putut stăpâni emoţiile în urma eşecului cu Spania şi a vărsat câteva lacrimi pe gazon, în momentul în care îi saluta pe fanii de la Dallas care au vizionat meciul contra ibericilor pe viu.

Acum, la două zile de la confruntarea din America, după ce a sosit în ţara natală cu un avion privat, atacantul a transmis un mesaj simplu, chiar la miezul nopţii: “Portugalia întotdeauna”, a scris Cristiano Ronaldo pe reţelele sociale.

Fanii au început imediat să speculeze despre ceea ce ar putea să însemne postarea lusitanului. Mulţi cred că jucătorul se gândeşte serios să se retragă definitiv de la echipa naţională, lucru despre care a vorbit inclusiv sora sa, Katia Aveiro, recent.

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Ce a spus Cristiano Ronaldo despre viitorul său după ce Portugalia a fost eliminată de Spania de la Cupa Mondială

Fotbalistul de la Al-Nassr a discutat scurt cu presa după meciul cu Spania şi a evitat să dea un răspuns concret cu privire la retragere.

”Am jucat 23 de ani la echipa națională și am câștigat trei titluri. Înainte de Cristiano, Portugalia nu câștigase nimic. Campionatul European a fost cel mai important. Pentru mine, 2016 are aceeași anvergură ca un Mondial, sincer. O să vorbesc cu familia despre retragere sau dacă o să continui, nu iau decizii la cald.

Jorge Jesus? Acea decizie nu îmi revine mie. Este o hotărâre pe care trebuie să o ia președintele nostru. Și chiar acum, nu este momentul potrivit să vorbim despre cine va veni în continuare”, a spus Cristiano Ronaldo.

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