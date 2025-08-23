Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul lui - Antena Sport

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Turcii au aflat clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Aceștia au dezvăluit faptul că internaționalul român a acceptat oferta primită din partea nou-promovatei Fatih Karagumruk.

Ianis Hagi este liber de contract de la finalul sezonului precedent, după ce și-a încheiat contractul cu Rangers. El a fost dorit și de Legia Varșovia, în această vară, echipă antrenată de Edi Iordănescu.

Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă

Conform presei din Turcia, Ianis Hagi va avea în contractul cu Fatih Karagumruk o clauză cum rar se vede în fotbal. Concret, el va primi bani dintr-un viitor transfer al său la o altă echipă.

O sumă concretă nu a fost stabilită, Ianis Hagi urmând astfel să primească un procent din banii pe care Fatih Karagumruk ar urma să-i încaseze de pe urma lui.