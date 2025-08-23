Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul lui - Antena Sport

Turcii au aflat clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Aceștia au dezvăluit faptul că internaționalul român a acceptat oferta primită din partea nou-promovatei Fatih Karagumruk.
Ianis Hagi este liber de contract de la finalul sezonului precedent, după ce și-a încheiat contractul cu Rangers. El a fost dorit și de Legia Varșovia, în această vară, echipă antrenată de Edi Iordănescu.
Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă
Conform presei din Turcia, Ianis Hagi va avea în contractul cu Fatih Karagumruk o clauză cum rar se vede în fotbal. Concret, el va primi bani dintr-un viitor transfer al său la o altă echipă.
O sumă concretă nu a fost stabilită, Ianis Hagi urmând astfel să primească un procent din banii pe care Fatih Karagumruk ar urma să-i încaseze de pe urma lui.
„Ianis, fiul lui Hagi, este pe drum către Karagumruk”, notează presa din Turcia, care menționează faptul că internaționalul român a fost convins să semneze.
Ianis Hagi, dorit și la Rapid
Mircea Lucescu a dezvăluit că a vorbit cu Dan Şucu, patronul Rapidului, înainte ca acesta să se întâlnească cu Ianis Hagi, pentru a-l convinge să ajungă în Giuleşti, în cazul în care nu va reuşi să ajungă în străinătate. Mai mult, acesta va avea ocazia să joace într-un campionat de top, prin intermediul celor de la Genoa, cealaltă echipă patronată de Dan Şucu:
“Se pare că există șanse. Există o ultimă posibilitate dacă nu reușește să obțină ce își dorește, pentru a nu pierde continuitatea, să facă un efort și să accepte posibilitatea de a juca, cel puțin 3-4 luni, în condiții diverse.