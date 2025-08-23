Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul lui - Antena Sport

Închide meniul
Home | Fotbal | Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul lui

Publicat: 23 august 2025, 8:18

Ianis Hagi, la Rangers / Profimedia

Turcii au aflat clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Aceștia au dezvăluit faptul că internaționalul român a acceptat oferta primită din partea nou-promovatei Fatih Karagumruk.  

Ianis Hagi este liber de contract de la finalul sezonului precedent, după ce și-a încheiat contractul cu Rangers. El a fost dorit și de Legia Varșovia, în această vară, echipă antrenată de Edi Iordănescu.  

Conform presei din Turcia, Ianis Hagi va avea în contractul cu Fatih Karagumruk o clauză cum rar se vede în fotbal. Concret, el va primi bani dintr-un viitor transfer al său la o altă echipă.  

O sumă concretă nu a fost stabilită, Ianis Hagi urmând astfel să primească un procent din banii pe care Fatih Karagumruk ar urma să-i încaseze de pe urma lui.  

Ianis, fiul lui Hagi, este pe drum către Karagumruk”, notează presa din Turcia, care menționează faptul că internaționalul român a fost convins să semneze.  

Ianis Hagi, dorit și la Rapid 

Mircea Lucescu a dezvăluit că a vorbit cu Dan Şucu, patronul Rapidului, înainte ca acesta să se întâlnească cu Ianis Hagi, pentru a-l convinge să ajungă în Giuleşti, în cazul în care nu va reuşi să ajungă în străinătate. Mai mult, acesta va avea ocazia să joace într-un campionat de top, prin intermediul celor de la Genoa, cealaltă echipă patronată de Dan Şucu: 

“Se pare că există șanse. Există o ultimă posibilitate dacă nu reușește să obțină ce își dorește, pentru a nu pierde continuitatea, să facă un efort și să accepte posibilitatea de a juca, cel puțin 3-4 luni, în condiții diverse. 

Mă refer să joace în România cu posibilitatea de a pleca în străinătate. Domnul Șucu a făcut o treabă extraordinară. L-a chemat, a discutat cu el, i-a zis ‘Fă tot ceea ce crezi pentru a ajunge unde îți dorești. Iar dacă vei ajunge în situația să nu mai poți ajunge unde îți dorești, noi suntem de acord să vii la noi’. Cu gândul de a trece la Genoa. Contractul îl poate semna direct cu Genoa. 

A făcut un lucru deosebit domnul Șucu. Și eu l-am rugat, pentru că nu putem renunța ușor la un jucător cum este Ianis. A avut accidentări, a avut ghinion, și venirea lui în campionatul României ar fi ceva excepțional. A fi un exemplu pentru ceilalți că, dacă nu găsesc variante afară, să vină și să dea valoare campionatului românesc”, a declarat Mircea Lucescu, la fanatik.ro. 

