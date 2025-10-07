Situație ireală pentru fotbalistul cu peste 200 meciuri în Liga 1: „Nu ne mai bazăm pe el” - Antena Sport

Închide meniul
Situație ireală pentru fotbalistul cu peste 200 meciuri în Liga 1: „Nu ne mai bazăm pe el"

Liga 2

Situație ireală pentru fotbalistul cu peste 200 meciuri în Liga 1: „Nu ne mai bazăm pe el”

Daniel Işvanca Publicat: 7 octombrie 2025, 22:30

Comentarii
Situație ireală pentru fotbalistul cu peste 200 meciuri în Liga 1: Nu ne mai bazăm pe el”

Cadru din Unirea Slobozia - Sepsi / SPORT PICTURES

Sepsi Sfântu Gheorghe a fost protagonista uneia dintre cele mai mari surprize în ediția precedentă a Ligii 1, când a retrogradat direct în liga a doua, după acel meci de coșmar cu Unirea Slobozia.

Roland Niczuly a greșit decisiv în jocul disputat la acea vreme la Clinceni, iar de atunci, portarul dorit la un moment dat de cluburile importante din Liga 1 a fost pus pe liber de oficialii clubului covăsnean.

Roland Niczuly, fără speranțe că va reveni pe gazon

Vinovat pentru retrogradarea celor de la Sepsi Sfântu Gheorghe, Roland Niczuly a fost pus de atunci pe liber de patronul Laszlo Dioszegi. Cu toate că mai are contract până în vara anului 2027, el nu a mai jucat deloc pentru gruparea covăsneană.

El a cerut 130.000 de euro pentru rezilierea contractului, însă conducerea clubului din Sfântu Gheorghe a refuzat și i-a aplicat acestuia o corecție. Niczuly nu a mai jucat niciun meci de atunci, iar finanțatorul clubului a explicat că nici nu va mai bifa vreun meci pentru această echipă.

„Niczuly e în cadrul lotului, face antrenamente. Nu ne mai bazăm pe el, am spus din prima. El stă aici cu colegii, face antrenamente. Trec zilele și primește salariul.

Mai are contract pe aproape doi ani, până în vara anului 2027. Nu avem ce să facem, noi am semnat contractul. Lăsăm să treacă timpul”, a declarat Laszlo Dioszegi, potrivit gsp.ro.

Comentarii


