Situație ireală pentru fotbalistul cu peste 200 meciuri în Liga 1: „Nu ne mai bazăm pe el” - Antena Sport

Sepsi Sfântu Gheorghe a fost protagonista uneia dintre cele mai mari surprize în ediția precedentă a Ligii 1, când a retrogradat direct în liga a doua, după acel meci de coșmar cu Unirea Slobozia.

Roland Niczuly a greșit decisiv în jocul disputat la acea vreme la Clinceni, iar de atunci, portarul dorit la un moment dat de cluburile importante din Liga 1 a fost pus pe liber de oficialii clubului covăsnean.

Roland Niczuly, fără speranțe că va reveni pe gazon

Vinovat pentru retrogradarea celor de la Sepsi Sfântu Gheorghe, Roland Niczuly a fost pus de atunci pe liber de patronul Laszlo Dioszegi. Cu toate că mai are contract până în vara anului 2027, el nu a mai jucat deloc pentru gruparea covăsneană.

El a cerut 130.000 de euro pentru rezilierea contractului, însă conducerea clubului din Sfântu Gheorghe a refuzat și i-a aplicat acestuia o corecție. Niczuly nu a mai jucat niciun meci de atunci, iar finanțatorul clubului a explicat că nici nu va mai bifa vreun meci pentru această echipă.

„Niczuly e în cadrul lotului, face antrenamente. Nu ne mai bazăm pe el, am spus din prima. El stă aici cu colegii, face antrenamente. Trec zilele și primește salariul.