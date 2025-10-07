Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat! - Antena Sport

Din informațiile obținute de As.ro, acoperișul Arenei Naționale nu este tras, astfel că gazonul riscă să fie afectat de ploile care lovesc România şi implicit Bucureştiul. Suprafața de joc cu siguranţă nu se va prezenta în condiții decente la ora partidei cu Moldova. Iar imaginile pe care le avem de la Arenei Națională sunt grăitoare.

Recent, Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Bucureștiului, a vorbit despre problemele actuale cu care se confruntă stadionul și a dezvăluit că acestea vor fi rezolvate până în 2026.

Cele mai importante aspecte sunt cele ale faptului că nu funcționează acoperișul retractabil, care a costat 20 de milioane de euro, dar și cubul, care are afișează informații din timpul meciurilor.

„Sunt mai multe defecțiuni la Arenă, și cubul trebuie schimbat. Am semnat chiar zilele trecute procedura pentru expertizare, o finalizăm, apoi intrăm să remediem. Cubul trebuie schimbat, acoperișul trebuie rezolvat. Pe cub sunt defecțiuni la nivel de LED, trebuie reparat.

Avem defecțiuni, au fost și câteva inundații la nivel de spații interne, pe care le refacem acum. Aceste reparații se vor finaliza în 2026, astăzi nu avem costul lucrărilor”, declara Stelian Bujduveanu.