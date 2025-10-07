Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie

Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie

Radu Constantin Publicat: 7 octombrie 2025, 19:47

Comentarii
Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie

Cristi Chivu, antrenorul lui Inter, surprins zâmbitor pe gazon / Profimedia

Italienii pregătesc deja lista de transferuri pentru Cristi Chivu. Iar un nume vehiculat acum în presă este chiar al lui Radu Drăgușin (23 de ani).

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Presa din Italia scrie că fundașul central român Radu Drăgușin ar urma să ajungă la Inter Milano, în iarnă. ”Cu Chivu pe bancă, tranzacția s-ar putea concretiza în ianuarie”, anunţă italienii.

De ce depinde transferul lui Radu Drăguşin la Inter

Numele lui Radu Drăguşin este pe lista lui Inter de multă vreme. Fotbalistul a fost monitorizat intens încă din perioada în care care acesta evolua pentru Juventus Torino și Genoa. Un cuvânt în privinţa reuşitei transferului îl vor avea şi medicii, care vor monitoriza starea lui de sănătate, mai ales că românul vine după o accidentare urâtă.

Jurnaliștii din Peninsulă mai notează că venirea lui Radu Drăgușin ar aduce un plus în apărare, la Inter.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine crezi că ar trebui să fie portarul României în meciul cu Austria?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Școlile și grădinițele din Capitală şi alte 5 judeţe închise din cauza Codului Roșu. Cursurile se fac online
Observator
Școlile și grădinițele din Capitală şi alte 5 judeţe închise din cauza Codului Roșu. Cursurile se fac online
Rapoarte MApN: Câte avioane ucrainene au intrat ilegal în România de la începerea războiului. Reacția forțelor aeriene
Fanatik.ro
Rapoarte MApN: Câte avioane ucrainene au intrat ilegal în România de la începerea războiului. Reacția forțelor aeriene
19:15
Dezastru pentru un club de tradiţie din România. Interzis la transferuri pentru 2.000 de euro!
18:58
VIDEOLegenda Barcelonei se retrage! Anunț făcut pe social media: „A venit momentul”
18:45
Gino Iorgulescu ştie cine trebuie să antreneze naţionala României: “Mai bun nu cred că avem”
18:42
Neluțu Varga, anunțul momentului cu privire la transferul lui Hakim Ziyech
18:28
Novak Djokovic, alte momente alarmante! S-a prăbuşit pe teren în optimi la Shanghai
18:24
EXCLUSIVRăducioiu pune presiune pe tricolorii lui Lucescu înainte de Austria: “România este obligată să câştige”
Vezi toate știrile
1 Gică Hagi negociază revenirea pe bancă! Unde ar putea antrena “Regele” 2 EXCLUSIVImaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat! 3 Gigi Becali, cucerit de un fotbalist de la FCSB: “Avem un jucător de pe altă planetă” 4 “Revine Florinel Coman la FCSB?” Anunţul lui Gigi Becali, după ce “Mbappe” a fost prezent la FCSB – Universitatea Craiova 1-0 5 Valeriu Iftime i-a atacat pe Gigi Becali şi Elias Charalambous: “Străinii se uită ca la nişte sălbatici” 6 “Suntem legaţi”. Sorin Cârţu, discurs furibund după ce Universitatea Craiova a pierdut cu FCSB: “E incredibil, nu mai înţeleg!”
Citește și
Cele mai citite
Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilorIoan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilor
Gică Hagi negociază revenirea pe bancă! Unde ar putea antrena “Regele”Gică Hagi negociază revenirea pe bancă! Unde ar putea antrena “Regele”
Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!
Rapid vrea un jucător de la o rivală din Liga 1, după ce a urcat pe primul loc. Anunţul lui Victor AngelescuRapid vrea un jucător de la o rivală din Liga 1, după ce a urcat pe primul loc. Anunţul lui Victor Angelescu