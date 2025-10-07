Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie - Antena Sport

Italienii pregătesc deja lista de transferuri pentru Cristi Chivu. Iar un nume vehiculat acum în presă este chiar al lui Radu Drăgușin (23 de ani).

Presa din Italia scrie că fundașul central român Radu Drăgușin ar urma să ajungă la Inter Milano, în iarnă. ”Cu Chivu pe bancă, tranzacția s-ar putea concretiza în ianuarie”, anunţă italienii.

De ce depinde transferul lui Radu Drăguşin la Inter

Numele lui Radu Drăguşin este pe lista lui Inter de multă vreme. Fotbalistul a fost monitorizat intens încă din perioada în care care acesta evolua pentru Juventus Torino și Genoa. Un cuvânt în privinţa reuşitei transferului îl vor avea şi medicii, care vor monitoriza starea lui de sănătate, mai ales că românul vine după o accidentare urâtă.

Jurnaliștii din Peninsulă mai notează că venirea lui Radu Drăgușin ar aduce un plus în apărare, la Inter.