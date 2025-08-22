Turcii au anunţat transferul lui Ianis Hagi! Ce salariu uriaş va avea la noua echipă - Antena Sport

Turcii au anunţat transferul lui Ianis Hagi. Internaţionalul român, rămas liber de contract după despărţirea de Rangers, e foarte aproape să fie transferat de Fatih Karagumruk.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ianis Hagi a fost pe “radarul” unor formaţii din Top 5 campioante ale Europei, în această vară. Borussia Monchengladbah sau Genoa s-ar fi arătat interesate de semnătura internaţionalului român, dar şi Legia Varşovia, echipă antrenată de fostul selecţioner Edi Iordănescu.

Turcii au anunţat transferul lui Ianis Hagi

În cele din urmă, Ianis Hagi are şanse foarte mari să ajungă în Superliga Turciei. Conform turcilor de la fanatik.tr, fiul “Regelui” ar fi ajuns deja la un acord cu Fatih Karagumruk, formaţie nou-promovată în prima ligă turcă.

Conform sursei citate anterior, Ianis Hagi ar urma să încaseze un salariu de un milion de euro pe sezon, sumă la care ar urma să se adauge bonusuri dintr-o eventuală revânzare.

Turcii citaţi anterior subliniază şi faptul că Ianis Hagi este fiul lui Gică Hagi, un nume legendar în fotbalul din Turcia. “Regele” a scris istorie alături de Galatasaray, echipă pentru care a evoluat în perioada 1996-2001.