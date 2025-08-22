Turcii au anunţat transferul lui Ianis Hagi! Ce salariu uriaş va avea la noua echipă - Antena Sport

Turcii au anunţat transferul lui Ianis Hagi. Internaţionalul român, rămas liber de contract după despărţirea de Rangers, e foarte aproape să fie transferat de Fatih Karagumruk.
Ianis Hagi a fost pe “radarul” unor formaţii din Top 5 campioante ale Europei, în această vară. Borussia Monchengladbah sau Genoa s-ar fi arătat interesate de semnătura internaţionalului român, dar şi Legia Varşovia, echipă antrenată de fostul selecţioner Edi Iordănescu.
Turcii au anunţat transferul lui Ianis Hagi
În cele din urmă, Ianis Hagi are şanse foarte mari să ajungă în Superliga Turciei. Conform turcilor de la fanatik.tr, fiul “Regelui” ar fi ajuns deja la un acord cu Fatih Karagumruk, formaţie nou-promovată în prima ligă turcă.
Conform sursei citate anterior, Ianis Hagi ar urma să încaseze un salariu de un milion de euro pe sezon, sumă la care ar urma să se adauge bonusuri dintr-o eventuală revânzare.
Turcii citaţi anterior subliniază şi faptul că Ianis Hagi este fiul lui Gică Hagi, un nume legendar în fotbalul din Turcia. “Regele” a scris istorie alături de Galatasaray, echipă pentru care a evoluat în perioada 1996-2001.
“Fatih Karagumruk, noua echipă din Trendyol Super Lig, pregătește o mare surpriză în perioada de transferuri… Ianis Hagi, fiul legendarului fotbalist al lui Galatasaray, Gheorghe Hagi, a ajuns la un acord pentru a se transfera la Karagumruk. Clubul din Istanbul a bătut palma cu Hagi, care își reziliase deja contractul.
Ianis Hagi a acceptat o ofertă ce îi va aduce un salariu de aproximativ 1 milion de euro și un procent dintr-o viitoare sumă de transfer, în cazul unei revânzări. Mijlocașul ofensiv român, care poartă numărul 10, a înscris 20 de goluri și a oferit 28 de pase decisive în 130 de meciuri pentru Rangers”, au menţionat jurnaliştii turci citaţi anterior.
Mircea Lucescu, anunţ despre viitorul lui Ianis Hagi
Mircea Lucescu a dezvăluit că a vorbit cu Dan Şucu, patronul Rapidului, înainte ca acesta să se întâlnească cu Ianis Hagi, pentru a-l convinge să ajungă în Giuleşti, în cazul în care nu va reuşi să ajungă în străinătate. Mai mult, acesta va avea ocazia să joace într-un campionat de top, prin intermediul celor de la Genoa, cealaltă echipă patronată de Dan Şucu: