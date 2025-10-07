Reacţia lui Victor Angelescu după ce căpitanul Rapidului, Alex Dobre, a înjurat-o pe Dinamo - Antena Sport

Preşedintele executiv al Rapidului, Victor Angelescu (41 de ani), care e şi acţionar minoritar al clubului, a reacţionat după ce căpitanul giuleştenilor, Alex Dobre (27 de ani), a înjurat-o pe Dinamo.
Dobre a scandat trivialităţi la adresa “câinilor”, alături de fanii Rapidului, după victoria giuleştenilor, acasă, cu Farul, cu 3-1.
Angelescu, după ce Dobre a înjurat-o pe Dinamo: “Nu mi se pare normal”
Victor Angelescu a subliniat că nu e de acord cu astfel de comportamente, dar i-a găsit circumstanţe atenuante căpitanului Rapidului.
“În general, în calitate de conducător, nu mi se pare normal să înjuri. Nu îmi plac lucrurile astea. Nu pot să spun că m-am bucurat că am văzut că Dobre a făcut chestia asta, dar e o chestie normală. O fac toţi jucătorii, toţi căpitanii. Când a câştigat FCSB titlul, unii jucători au postat nişte poze pe internet, după care le-au scos. A fost Bîrligea, la un moment dat.Şi-au dat seama că au greşit. E o anumită exuberanţă.
De ce există aceste saluturi în care înjurăm anumite echipe eu nu înţeleg, dar eu nu sunt ultras. Mi se pare că se face un caz prea mare”, a declarat Victor Angelescu pentru primasport.ro.
Preşedintele executiv al lui Dinamo, Andrei Nicolescu, l-a criticat dur pe Dobre pentru că a înjurat-o pe Dinamo. Cele două echipe se vor întâlni în derby după pauza generată de meciurile echipelor naţionale. În această pauză va juca şi România meciul crucial cu Austria. România – Austria e în direct duminică, 12 octombrie, de la ora 21:45, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.
Derby-ul Dinamo – Rapid se va disputa duminică, 19 octombrie, de la 20:30, pe Arena Naţională.
