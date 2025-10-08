"Te dai şmecher" Victor Angelescu i-a răspuns dur lui Andrei Nicolescu! S-a reaprins conflictul dintre cei doi - Antena Sport

Închide meniul
“Te dai şmecher” Victor Angelescu i-a răspuns dur lui Andrei Nicolescu! S-a reaprins conflictul dintre cei doi

Publicat: 8 octombrie 2025, 0:06

Victor Angelescu şi Andrei Nicolescu / colaj Sport Pictures, AntenaSport

Victor Angelescu (41 de ani) i-a răspuns dur preşedintelui executiv al lui Dinamo, Andrei Nicolescu (49 de ani). Angelescu a negat că Rapid ar fi primit vreo adresă din partea clubului Dinamo pentru o reciprocitate în urmă cu 4-5 zile, aşa cum a susţinut Nicolescu.

Angelescu a susţinut că adresa din partea “câinilor” a venit chiar marţi. Nicolescu le-a propus giuleştenilor ca returul Rapid – Dinamo să se dispute tot pe Arena Naţională. În acest caz le-ar oferi giuleştenilor o peluză întreagă la derby-ul Dinamo – Rapid. În caz contrar, Rapidului i-ar reveni doar 5% din bilete la derby-ul cu Dinamo din 19 octombrie.

Victor Angelescu, replică dură pentru Andrei Nicolescu: “Nu mi se pare normal să faci pe deşteptul, să te pui într-o poziţie mai şmecheră”

“Nu mi se pare normal ce s-a întâmplat. Să vii să încerci să faci pe deşteptul, să te pui într-o poziţie mai sus-pusă, mai şmecheră, să spui că ai trimis şi Rapidul nu a răspuns, şi să creeze o chestie din asta ca şi cum tu eşti undeva mai sus.

Nu mi se pare ok, ar trebui să ne respectăm. Nu am primit nicio adresă de la clubul Dinamo. M-am dus de dimineaţă să întreb dacă am primit ceva, nu a primit nimeni nicio adresă oficială. La 20:30 s-a trimis adresa, azi.

Nu ştiu cu cine ai vorbit sau ce ai făcut, tu nu ai întrebat preşedintele sau vreun alt acţionar. Nu ai vorbit cu nimeni, eu habar nu aveam şi vii să spui asta. Să pară că Rapid nu se gândeşte. Am spus-o de la început că Rapid doreşte şi va juca meciurile cu FCSB şi cu Dinamo pe Arena Naţională. O spun din nou ca să audă şi domnul Nicolescu, şi suporterii dinamovişti şi suporterii rapidişti”, a declarat Victor Angelescu pentru primasport.ro.

Victor Angelescu e în conflict de mulţi ani cu Andrei Nicolescu

Victor Angelescu şi Andrei Nicolescu au colaborat împreună la Rapid. Nicolescu a fost vicepreşedinte al clubului, până în momentul în care a fost adus Daniel Niculae. Faptul că s-a opus aducerii lui Niculae la Rapid l-a şi costat pe Nicolescu funcţia de vicepreşedinte al Rapidului.

Conflictul dintre cei doi a ajuns şi la tribunal. Deşi procesele dintre ei s-au terminat, Victor Angelescu a subliniat că nu se pune problema unei împăcări între el şi Nicolescu.

Acţionar majoritar al Rapidului în trecut, Victor Angelescu este în prezent acţionar minoritar şi preşedinte executiv al clubului. După ce a fost administrator special al lui Dinamo, Andrei Nicolescu a fost numit în funcţia de preşedinte executiv al “câinilor”, odată ce clubul din Ştefan cel Mare a ieşit din insolvenţă.

Dinamo – Rapid se va disputa duminică, 19 octombrie, de la ora 20:30. Este primul derby de după pauza generată de meciurile echipei naţionale. Partida crucială România – Austria va fi în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY duminică, 12 octombrie, de la ora 21:45.

 

