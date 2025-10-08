"Te dai şmecher" Victor Angelescu i-a răspuns dur lui Andrei Nicolescu! S-a reaprins conflictul dintre cei doi - Antena Sport

Victor Angelescu (41 de ani) i-a răspuns dur preşedintelui executiv al lui Dinamo, Andrei Nicolescu (49 de ani). Angelescu a negat că Rapid ar fi primit vreo adresă din partea clubului Dinamo pentru o reciprocitate în urmă cu 4-5 zile, aşa cum a susţinut Nicolescu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Angelescu a susţinut că adresa din partea “câinilor” a venit chiar marţi. Nicolescu le-a propus giuleştenilor ca returul Rapid – Dinamo să se dispute tot pe Arena Naţională. În acest caz le-ar oferi giuleştenilor o peluză întreagă la derby-ul Dinamo – Rapid. În caz contrar, Rapidului i-ar reveni doar 5% din bilete la derby-ul cu Dinamo din 19 octombrie.

Victor Angelescu, replică dură pentru Andrei Nicolescu: “Nu mi se pare normal să faci pe deşteptul, să te pui într-o poziţie mai şmecheră”

“Nu mi se pare normal ce s-a întâmplat. Să vii să încerci să faci pe deşteptul, să te pui într-o poziţie mai sus-pusă, mai şmecheră, să spui că ai trimis şi Rapidul nu a răspuns, şi să creeze o chestie din asta ca şi cum tu eşti undeva mai sus.

Nu mi se pare ok, ar trebui să ne respectăm. Nu am primit nicio adresă de la clubul Dinamo. M-am dus de dimineaţă să întreb dacă am primit ceva, nu a primit nimeni nicio adresă oficială. La 20:30 s-a trimis adresa, azi.

Nu ştiu cu cine ai vorbit sau ce ai făcut, tu nu ai întrebat preşedintele sau vreun alt acţionar. Nu ai vorbit cu nimeni, eu habar nu aveam şi vii să spui asta. Să pară că Rapid nu se gândeşte. Am spus-o de la început că Rapid doreşte şi va juca meciurile cu FCSB şi cu Dinamo pe Arena Naţională. O spun din nou ca să audă şi domnul Nicolescu, şi suporterii dinamovişti şi suporterii rapidişti”, a declarat Victor Angelescu pentru primasport.ro.