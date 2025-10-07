Alex Pop, dezvăluiri despre interacțiunea pe care a avut-o cu Gică Hagi: „Tăceam, ascultam și dădeam din cap” - Antena Sport

Închide meniul
Alex Pop, dezvăluiri despre interacțiunea pe care a avut-o cu Gică Hagi: „Tăceam, ascultam și dădeam din cap”

Daniel Işvanca Publicat: 7 octombrie 2025, 23:33

Alexandru Pop / Profimedia

Din 2016 și până în 2023, Alexandru Pop a fost legitimat în cadrul academiei de fotbal a lui Gheorghe Hagi, făcând apoi pasul către prima echipă a Farului. În toți acești ani, fotbalistul ajuns acum la Dinamo a avut ocazia să învețe de la cel mai bun jucător român.

Acesta a povestit câteva dintre interacțiunile pe care le-a avut cu cel care a ridicat cea mai prestigioasă academie de fotbal din România și a explicat care au fost lucrurile cu care a plecat de la Constanța.

Alex Pop, amintiri de sub aripa lui Gică Hagi

Alexandru Pop a transmis că discuțiile cu Gică Hagi au fost extrem de utile și că nu va uita niciodată ceea ce i-a transmis „Regele” în perioada Viitorul. Acesta fusese chemat la echipa mare a constănțenilor, după ce prestațiile sale de la juniori au fost destul de apreciate.

Vorbele pe care i le-a spus Gică Hagi i-au rămas încă de atunci întipărite în minte, acesta încercând să aplice în cariera sa de fotbalist toate sfaturile pe care le-a primit în perioada petrecută în academie.

„Primul contact cu domnul Hagi a fost când m-a chemat la antrenamentele cu echipa mare. El mai venea la meciuri la juniori, dar în general vorbea cu echipa în vestiar.

Cu echipa mare am jucat și în câteva amicale, am fost și în cantonamente cu ei, în Antalya. Aveam cam 17 ani și a fost după un an și ceva de când ajunsesem la academie.

Eram conștient cine era în fața mea. Tăceam, îl ascultam și dădeam din cap, indiferent dacă mă lăuda sau mă certa. Ascultam ce mi se spune întotdeauna. Eram conștient de locul în care eram și de respectul pe care i-l purtam. Făceam mereu ce îmi spunea”.

Alex Pop: „M-a impresionat”

„O vorbă mare pe care mi-o spunea tot timpul și cu care am rămas de la el e ‘Ce ai făcut ieri nu mai e valabil azi’. Era în sensul de a nu mă mulțumi niciodată cu puțin. Dacă ieri aveam un meci bun în care marcam, a doua zi se ștergea cu buretele și o luam de la capăt cu următorul meci, următorul antrenament.

Investiţia prin care românii şi-au dublat banii în numai doi ani. Preţul a atins un nivel recordInvestiţia prin care românii şi-au dublat banii în numai doi ani. Preţul a atins un nivel record
Și în cazul unui meci prost e la fel, a doua zi ai șansa asta de a o lua de la capăt și să faci mai bine. Asta e o chestie pe care am ținut-o minte și care m-a impresionat”, a povestit Alex Pop, potrivit fanatik.ro.

