Alex Pop, dezvăluiri despre interacțiunea pe care a avut-o cu Gică Hagi: „Tăceam, ascultam și dădeam din cap” - Antena Sport

Din 2016 și până în 2023, Alexandru Pop a fost legitimat în cadrul academiei de fotbal a lui Gheorghe Hagi, făcând apoi pasul către prima echipă a Farului. În toți acești ani, fotbalistul ajuns acum la Dinamo a avut ocazia să învețe de la cel mai bun jucător român.

Acesta a povestit câteva dintre interacțiunile pe care le-a avut cu cel care a ridicat cea mai prestigioasă academie de fotbal din România și a explicat care au fost lucrurile cu care a plecat de la Constanța.

Alex Pop, amintiri de sub aripa lui Gică Hagi

Alexandru Pop a transmis că discuțiile cu Gică Hagi au fost extrem de utile și că nu va uita niciodată ceea ce i-a transmis „Regele” în perioada Viitorul. Acesta fusese chemat la echipa mare a constănțenilor, după ce prestațiile sale de la juniori au fost destul de apreciate.

Vorbele pe care i le-a spus Gică Hagi i-au rămas încă de atunci întipărite în minte, acesta încercând să aplice în cariera sa de fotbalist toate sfaturile pe care le-a primit în perioada petrecută în academie.

„Primul contact cu domnul Hagi a fost când m-a chemat la antrenamentele cu echipa mare. El mai venea la meciuri la juniori, dar în general vorbea cu echipa în vestiar.