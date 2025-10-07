Presa din Turcia anunţă: Gică Hagi, aproape de o revenire de senzaţie. Clubul cu care se află în negocieri - Antena Sport

Gică Hagi e foarte aproape de o mutare surpriză în Turcia. Turcii de la Ajansspor anunţă că românul este foarte aproape să preia banca tehnică a formaţiei, Eyupspor.

“Pentru funcţia de antrenor prinicipal al echipei a fost propusă legenda fotbalului românesc, Gheoghe Hagi”, anunţă presa din Turcia. La această formaţie activează în moment jucătorul naţionalei României, Denis Drăguş.

Recent, şi impresarilor lui Hagi au anunţat că s-ar afla în discuții avansate pentru a reveni în Turcia, potrivit Iamsport. Dorința sa este de a se întoarce în țara în care a rămas idol și după atâția ani. Agenții săi fac tot ce pot pentru a-i găsi un angajament și, în acest sens, au avut loc deja multiple discuții cu diverse cluburi din Turcia.

Hagi a antrenat deja în SuperLig, prima dată pe Bursaspor și apoi de două ori pe Galatasaray. În această toamnă, și fiul său, Ianis Hagi, a ajuns în Turcia, după transferul la Alanyaspor.