Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

CFR Cluj, apel disperat după ce un junior a suferit un accident rutier grav! "În lupta sa pentru viață" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | CFR Cluj, apel disperat după ce un junior a suferit un accident rutier grav! “În lupta sa pentru viață”

CFR Cluj, apel disperat după ce un junior a suferit un accident rutier grav! “În lupta sa pentru viață”

Radu Constantin Publicat: 7 octombrie 2025, 17:20

Comentarii
CFR Cluj, apel disperat după ce un junior a suferit un accident rutier grav! În lupta sa pentru viață

Sursa Foto: CFR Cluj

CFR Cluj s-a alăturat apelului umanitar pentru un junior care a suferit un accident rutier grav şi se află într-o situaţie critică la spital. Eduard Balogh, un copil de doar 12 ani care activa în academia clubului Viitorul Cluj, a fost victima unui accident. El a activat în trecut şi la academia lui CFR Cluj. Din inforamaţiile oferite de club, el a fost lovit de o mașină și a suferit un traumatism cranio-cerebral sever.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Eduard Balogh a fost operat, dar se află în continuare în stare critică, având nevoie urgentă de sânge. „Clubul CFR 1907 Cluj se alătură apelului umanitar pentru Eduard Balogh, fost junior al Academiei noastre, care se află în prezent internat la secția de terapie intensivă neurochirurgie pediatrică, ATI Neurochirurgie, în urma unui grav accident.

Eduard are nevoie urgentă de sânge, iar fiecare picătură poate face diferența în lupta sa pentru viață. Oricine poate dona, indiferent de grupa sanguină, însă la momentul donării, trebuie menționat numele său, Eduard Balogh. Eduard, suntem alături de tine!”, au transmis cei de la CFR Cluj pe Instagram.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine crezi că ar trebui să fie portarul României în meciul cu Austria?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Școlile și grădinițele din Capitală şi alte 5 judeţe închise din cauza Codului Roșu. Cursurile se fac online
Observator
Școlile și grădinițele din Capitală şi alte 5 judeţe închise din cauza Codului Roșu. Cursurile se fac online
Cine este Paolo Mariani, celebrul doctor care îl operează pe Mihnea Rădulescu. E specializat pe reconstrucții ligamentare și a tratat fotbaliști legendari în timp record
Fanatik.ro
Cine este Paolo Mariani, celebrul doctor care îl operează pe Mihnea Rădulescu. E specializat pe reconstrucții ligamentare și a tratat fotbaliști legendari în timp record
19:15
Dezastru pentru un club de tradiţie din România. Interzis la transferuri pentru 2.000 de euro!
18:58
VIDEOLegenda Barcelonei se retrage! Anunț făcut pe social media: „A venit momentul”
18:45
Gino Iorgulescu ştie cine trebuie să antreneze naţionala României: “Mai bun nu cred că avem”
18:42
Neluțu Varga, anunțul momentului cu privire la transferul lui Hakim Ziyech
18:28
Novak Djokovic, alte momente alarmante! S-a prăbuşit pe teren în optimi la Shanghai
18:24
EXCLUSIVRăducioiu pune presiune pe tricolorii lui Lucescu înainte de Austria: “România este obligată să câştige”
Vezi toate știrile
1 Gică Hagi negociază revenirea pe bancă! Unde ar putea antrena “Regele” 2 Gigi Becali, cucerit de un fotbalist de la FCSB: “Avem un jucător de pe altă planetă” 3 “Revine Florinel Coman la FCSB?” Anunţul lui Gigi Becali, după ce “Mbappe” a fost prezent la FCSB – Universitatea Craiova 1-0 4 Valeriu Iftime i-a atacat pe Gigi Becali şi Elias Charalambous: “Străinii se uită ca la nişte sălbatici” 5 EXCLUSIVImaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat! 6 “Suntem legaţi”. Sorin Cârţu, discurs furibund după ce Universitatea Craiova a pierdut cu FCSB: “E incredibil, nu mai înţeleg!”
Citește și
Cele mai citite
Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilorIoan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilor
Gică Hagi negociază revenirea pe bancă! Unde ar putea antrena “Regele”Gică Hagi negociază revenirea pe bancă! Unde ar putea antrena “Regele”
“Nu mai facem” Jucătorii FCSB-ului s-au revoltat! S-au opus, în frunte cu liderul lor“Nu mai facem” Jucătorii FCSB-ului s-au revoltat! S-au opus, în frunte cu liderul lor
Rapid vrea un jucător de la o rivală din Liga 1, după ce a urcat pe primul loc. Anunţul lui Victor AngelescuRapid vrea un jucător de la o rivală din Liga 1, după ce a urcat pe primul loc. Anunţul lui Victor Angelescu