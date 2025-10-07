CFR Cluj, apel disperat după ce un junior a suferit un accident rutier grav! "În lupta sa pentru viață" - Antena Sport

CFR Cluj s-a alăturat apelului umanitar pentru un junior care a suferit un accident rutier grav şi se află într-o situaţie critică la spital. Eduard Balogh, un copil de doar 12 ani care activa în academia clubului Viitorul Cluj, a fost victima unui accident. El a activat în trecut şi la academia lui CFR Cluj. Din inforamaţiile oferite de club, el a fost lovit de o mașină și a suferit un traumatism cranio-cerebral sever.

Eduard Balogh a fost operat, dar se află în continuare în stare critică, având nevoie urgentă de sânge. „Clubul CFR 1907 Cluj se alătură apelului umanitar pentru Eduard Balogh, fost junior al Academiei noastre, care se află în prezent internat la secția de terapie intensivă neurochirurgie pediatrică, ATI Neurochirurgie, în urma unui grav accident.

Eduard are nevoie urgentă de sânge, iar fiecare picătură poate face diferența în lupta sa pentru viață. Oricine poate dona, indiferent de grupa sanguină, însă la momentul donării, trebuie menționat numele său, Eduard Balogh. Eduard, suntem alături de tine!”, au transmis cei de la CFR Cluj pe Instagram.