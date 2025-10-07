Fostul patron din prima ligă a râs de FCSB: "Barcelona de la Lehliu". Ce a remarcat la echipa lui Becali - Antena Sport

Fostul patron al lui FC Vaslui, Adrian Porumboiu (75 de ani), a râs de FCSB. Campioana ultimelor două sezoane din Liga 1 a avut un start foarte slab de sezon în acest campionat, dar după două victorii la rând, cu Oţelul şi Universitatea Craiova, s-a apropiat la 5 puncte de play-off.
În acest moment, FCSB este pe 11, cu 13 puncte, cu 5 mai puţine decât ocupanta locului 6, Unirea Slobozia.
Adrian Porumboiu l-a criticat pe Darius Olaru: “Cade la toate fazele. Zici că e la popice”
“FCSB nu strălucește. Se chinuie. Nu are jucători… Sunt doar doi. E Florin Tănase, care e sclipitor din primul până în ultimul minut. Știe fotbal, joacă fotbal. Are tot ce-i trebuie unui fotbalist foarte bun. Mai e și Cisotti. Joacă în orice poziție, în orice moment al jocului.
FCSB are lot bun. Dar nu e o echipă grozavă. Nu e ce visează unii, cai verzi pe pereți, Manchester, Liga Campionilor, Barcelona… Poate Barcelona de la Lehliu. Trebuie să fim realiști.
În rest, mă apucă mila când îl văd pe Olaru cum cade. Bă, dar la toate fazele ești pe jos? Ridici din mâini, te strâmbi, faci urât! Doamne, iartă-mă! Zici că e la popice”, a declarat Adrian Porumboiu pentru gsp.ro.
După victoria la limită din derby-ul cu Universitatea Craiova, cu 1-0, Gigi Becali a rostit de mai multe ori cuvântul “remontada”. CFR Cluj are şi ea un start slab de campionat, fiind imediat în urma FCSB-ului, pe locul 12, cu 12 puncte. Ardelenii au un meci mai puţin disputat faţă de FCSB, restanţa cu Csikszereda. Becali mărturisea că Neluţu Varga i-a spus că tot ei doi se vor lupta pentru titlu şi în acest sezon.
Jucătorul lăudat de Porumboiu, Florin Tănase, singurul marcator în cele 3 meciuri câştigate de FCSB în campionat
Florin Tănase, jucătorul lăudat de Adrian Porumboiu, a fost un adevărat “talisman” pentru FCSB în acest sezon. Campioana a câştigat 3 meciuri în campionat, cu Petrolul, Oţelul şi Universitatea Craiova. Toate cele 3 meciuri au fost câştigate cu 1-0, iar în fiecare dintre acestea a marcat Florin Tănase.
Cu Petrolul Florin Tănase a marcat din acţiune, iar cu Oţelul şi Universitatea Craiova a înscris din penalty. Cu Craiova Tănase a mai executat un penalty, în finalul derby-ului, dar l-a ratat.
