Fostul patron din prima ligă a râs de FCSB: "Barcelona de la Lehliu". Ce a remarcat la echipa lui Becali - Antena Sport

Fostul patron al lui FC Vaslui, Adrian Porumboiu (75 de ani), a râs de FCSB. Campioana ultimelor două sezoane din Liga 1 a avut un start foarte slab de sezon în acest campionat, dar după două victorii la rând, cu Oţelul şi Universitatea Craiova, s-a apropiat la 5 puncte de play-off.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În acest moment, FCSB este pe 11, cu 13 puncte, cu 5 mai puţine decât ocupanta locului 6, Unirea Slobozia.

Adrian Porumboiu l-a criticat pe Darius Olaru: “Cade la toate fazele. Zici că e la popice”

“FCSB nu strălucește. Se chinuie. Nu are jucători… Sunt doar doi. E Florin Tănase, care e sclipitor din primul până în ultimul minut. Știe fotbal, joacă fotbal. Are tot ce-i trebuie unui fotbalist foarte bun. Mai e și Cisotti. Joacă în orice poziție, în orice moment al jocului.

FCSB are lot bun. Dar nu e o echipă grozavă. Nu e ce visează unii, cai verzi pe pereți, Manchester, Liga Campionilor, Barcelona… Poate Barcelona de la Lehliu. Trebuie să fim realiști.

În rest, mă apucă mila când îl văd pe Olaru cum cade. Bă, dar la toate fazele ești pe jos? Ridici din mâini, te strâmbi, faci urât! Doamne, iartă-mă! Zici că e la popice”, a declarat Adrian Porumboiu pentru gsp.ro.