Gică Hagi negociază revenirea pe bancă! Unde ar putea antrena "Regele" - Antena Sport

Fotbal extern | Gică Hagi negociază revenirea pe bancă! Unde ar putea antrena "Regele"

Gică Hagi negociază revenirea pe bancă! Unde ar putea antrena “Regele”

Publicat: 6 octombrie 2025, 21:50

Gică Hagi negociază revenirea pe bancă! Unde ar putea antrena Regele

Gică Hagi, în timpul unui meci / Profimedia

Gică Hagi a luat o pauză de la antrenorat, după ce a renunţat la banca Farului la finalul sezonului trecut, dar este pregătit să revină în activitate. În ultima vreme, numele “Regelui” a fost vehiculat ca posibil înlocuitor al lui Mircea Lucescu la echipa naţională.

Chiar “Il Luce” a anunţat că este dispus să renunţe la banca tehnică a României, dacă înlocuitorul său va fi Gică Hagi. Fostul decar al naţionalei ar avea însă alte planuri.

Gică Hagi vrea să revină în Turcia! “Regele” negociază cu mai multe echipe

Potrivit iamsport.ro, Gică Hagi ar negocia revenirea sa în antrenorat, dar în Turcia. “Regele” ar purta discuţii intense cu agenţii săi pentru a reveni în campionatul în care a mai antrenat în trei rânduri în trecut.

Sursa mai sus menţionată susţine că discuţiile dintre agenţi şi anumiţi şefi de club din Turcia sunt avansate. Astfel, Gică Hagi ar putea reveni pe banca tehnică a unei echipe până la sfârşitul acestui an.

Gică Hagi nu este deloc străin de campionatul Turciei. Pe lângă cariera impresionantă de jucător, el a mai antrenat-o pe Bursaspor, dar şi pe Galatasaray, în două rânduri.

Ianis Hagi, fiul lui Gică Hagi, a ajuns sezonul acesta la Alanyaspor, în campionatul Turciei. Ianis a marcat în weekend şi primul său gol, în remiza obţinută de echipa sa pe terenul celor de la Genclerbirligi.

Gică Hagi a renunţat la banca tehnică a Farului la începutul lunii iunie, după un sezon dezamăgitor, în care echipa nu a prins play-off-ul. În locul acestuia, pe banca tehnică a venit Ianis Zicu.

“Dragi fariști, azi, 2 iunie 2025, am luat decizia de a nu mai fi managerul tehnic al echipei de seniori Farul Constanța. Începând de mâine, 3 iunie, voi continua, alături de Consiliul de Administrație al clubului, proiectele de dezvoltare prin care vom încerca, împreună, realizarea unor noi performanțe administrative și sportive. Cu stimă și respect, Gheorghe Hagi”, era anunţul lui Hagi, din luna iunie.

În cariera sa de antrenor, Gică Hagi a obţinut două titluri în Liga 1 (Viitorul/Farul), o Cupă a României, o Supercupă a României şi o Cupă a Turciei.

