Gică Hagi negociază revenirea pe bancă! Unde ar putea antrena "Regele" - Antena Sport

Gică Hagi a luat o pauză de la antrenorat, după ce a renunţat la banca Farului la finalul sezonului trecut, dar este pregătit să revină în activitate. În ultima vreme, numele “Regelui” a fost vehiculat ca posibil înlocuitor al lui Mircea Lucescu la echipa naţională.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Chiar “Il Luce” a anunţat că este dispus să renunţe la banca tehnică a României, dacă înlocuitorul său va fi Gică Hagi. Fostul decar al naţionalei ar avea însă alte planuri.

Gică Hagi vrea să revină în Turcia! “Regele” negociază cu mai multe echipe

Potrivit iamsport.ro, Gică Hagi ar negocia revenirea sa în antrenorat, dar în Turcia. “Regele” ar purta discuţii intense cu agenţii săi pentru a reveni în campionatul în care a mai antrenat în trei rânduri în trecut.

Sursa mai sus menţionată susţine că discuţiile dintre agenţi şi anumiţi şefi de club din Turcia sunt avansate. Astfel, Gică Hagi ar putea reveni pe banca tehnică a unei echipe până la sfârşitul acestui an.

Gică Hagi nu este deloc străin de campionatul Turciei. Pe lângă cariera impresionantă de jucător, el a mai antrenat-o pe Bursaspor, dar şi pe Galatasaray, în două rânduri.