Dan Petrescu a primit o nouă ofertă! Care a fost răspunsul tehnicianului român - Antena Sport

Dan Petrescu este în continuare fără angajament după despărțirea de CFR Cluj, tehnicianul având mai multe probleme de sănătate cu care s-a confruntat în ultimele luni.

La adresa antrenorului român a sosit o nouă ofertă, de această dată din fotbalul polonez. Clubul KS Wieczysta Cracovia, care evoluează în liga secundă, este în căutarea unui înlocuitor pentru Przemyslaw Cecherz.

Dan Petrescu, ofertat din liga a doua poloneză

Dan Petrescu primește în continuare oferte pentru a reveni pe banca tehnică, dar principala prioritate a tehnicianului român este în acest moment sănătatea.

Presa poloneză anunță că „Bursucul” a fost contactat de oficialii clubului KS Wieczysta Cracovia, care activează în prezent în liga secundă și care l-a demis pe rzemyslaw Cecherz.

Răspunsul lui Petrescu a venit imediat. Acesta a explicat că nu va putea prelua nicio echipă mai devreme de pauza competițională din iarnă, având încă probleme de sănătate.