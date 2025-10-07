Dan Petrescu a primit o nouă ofertă! Care a fost răspunsul tehnicianului român - Antena Sport

Dan Petrescu este în continuare fără angajament după despărțirea de CFR Cluj, tehnicianul având mai multe probleme de sănătate cu care s-a confruntat în ultimele luni.
La adresa antrenorului român a sosit o nouă ofertă, de această dată din fotbalul polonez. Clubul KS Wieczysta Cracovia, care evoluează în liga secundă, este în căutarea unui înlocuitor pentru Przemyslaw Cecherz.
Dan Petrescu, ofertat din liga a doua poloneză
Dan Petrescu primește în continuare oferte pentru a reveni pe banca tehnică, dar principala prioritate a tehnicianului român este în acest moment sănătatea.
Presa poloneză anunță că „Bursucul” a fost contactat de oficialii clubului KS Wieczysta Cracovia, care activează în prezent în liga secundă și care l-a demis pe rzemyslaw Cecherz.
Răspunsul lui Petrescu a venit imediat. Acesta a explicat că nu va putea prelua nicio echipă mai devreme de pauza competițională din iarnă, având încă probleme de sănătate.
„Din cauza speculațiilor continue privind noul antrenor al echipei Wieczysta Cracovia, dorim să vă informăm că încă nu s-a luat nicio decizie.
Discuțiile sunt în curs de desfășurare cu mai mulți candidați, iar antrenorul va fi selectat până la sfârșitul acestei săptămâni”, a precizat conducerea clubului polonez, prin intermediul unui comunicat oficial.
📢 W związku z pojawiającymi się spekulacjami dotyczącymi nowego trenera Wieczystej Kraków informujemy, że decyzja w tej sprawie nie została jeszcze podjęta. Trwają rozmowy z kilkoma kandydatami, a wybór szkoleniowca nastąpi do końca bieżącego tygodnia.
— KS Wieczysta Kraków (@wieczysta) October 7, 2025
