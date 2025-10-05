Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilor - Antena Sport

Ioan Ovidiu Sabău e OUT de la U Cluj, după eşecul cu Csikszereda, scor 1-2, din etapa a 12-a din Liga 1. Antrenorul a anunţat după meci faptul că îşi doreşte să rezilieze contractul cu clujenii, pe care îi antrenează din 2023.
Şefii de la U Cluj au decis şi ei să se despartă de Ioan Ovidiu Sabău, ţinând cont de situaţia dificilă de la echipă. Formaţia din Ardeal nu a mai bătut pe nimeni de patru etape.
Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj
Primul nume de pe lista înlocuitorilor lui Ioan Ovidiu Sabău este Cristiano Bergodi, notează fanatik.ro. Oficialii de la U Cluj vor să-l convingă pe italian să revină pe bancă, el fiind liber de contract din primăvara anului trecut, de când s-a despărţit de Rapid.
Cristiano Bergodi a mai fost dorit şi de Petrolul, după demiterea lui Liviu Ciobotariu, din urmă cu câteva săptămâni. Italianul nu a ajuns la o înţelegere cu “lupii”, care l-au instalat pe bancă pe Eugen Neagoe.
Cristiano Bergodi, ajuns la 60 de ani, a antrenat-o pe rivala celor de la U Cluj, CFR, în perioada 2006-2007, atunci când a bifat 24 de meciuri pe banca formaţiei din Gruia. El s-a despărţit de Rapid în aprilie 24, după ce i-a condus pe giuleşteni în 37 de meciuri.
Bergodi le-a mai antrenat, în fotbalul românesc, pe Sepsi, Universitatea Craiova, Voluntari, ASA Tg. Mureş, Steaua, Poli Iaşi şi FC Naţional, iar în străinătate a stat pe banca echipelor Modena, Brescia şi Pescara, având patru trofee în palmares: două Cupe ale României cu Sepsi şi două Supercupe, una tot cu formaţia covăsneană şi una cu Rapid, în 2008.
Ce a spus Ioan Ovidiu Sabău după Csikszereda – U Cluj 2-1
Ioan Ovidiu Sabău vrea să-și dea demisia de la U Cluj, după eșecul cu Csikszereda, scor 1-2, din etapa a 12-a din Liga 1. Antrenorul a dezvăluit că va discuta cu cei din conducerea pentru a-și rezilia contractul de comun acord.
„În momentul de față prea multe nu sunt de spus, ați văzut cum arătăm. E clar că acești jucători au nevoie de încredere, să fie susținuți. Eu personal voi avea o discuție cu conducerea să reziliem contractul pe cale amiabilă, să găsim o înțelegere. Am mai cerut asta înainte de începerea campionatului, în perioada de pregătire.
Era foarte greu să accepte rezilierea pentru că veneam după un an excepțional, poate cel mai bun din istoria clubului. Acum decizia va fi mai ușoară. Există o înțelegere, un contract cu clauze. Trebuie să avem o discuție și să găsim o cale. Echipa are nevoie de altceva.
Voi avea o discuție cu cei din conducere să vedem ce este cel mai bine pentru acest club și această echipă. Știu exact ce s-a întâmplat la începutul pregătirii, când am terminat campionatul cu realizări importante. Nu s-a putut rezilia atunci contractul, acum cred că și pentru cei din conducere va fi mai ușor având în vedere forma echipei”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău, conform digisport.ro, după Csikszereda – U Cluj 2-1.
