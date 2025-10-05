Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilor - Antena Sport

Ioan Ovidiu Sabău e OUT de la U Cluj, după eşecul cu Csikszereda, scor 1-2, din etapa a 12-a din Liga 1. Antrenorul a anunţat după meci faptul că îşi doreşte să rezilieze contractul cu clujenii, pe care îi antrenează din 2023.

Şefii de la U Cluj au decis şi ei să se despartă de Ioan Ovidiu Sabău, ţinând cont de situaţia dificilă de la echipă. Formaţia din Ardeal nu a mai bătut pe nimeni de patru etape.

Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj

Primul nume de pe lista înlocuitorilor lui Ioan Ovidiu Sabău este Cristiano Bergodi, notează fanatik.ro. Oficialii de la U Cluj vor să-l convingă pe italian să revină pe bancă, el fiind liber de contract din primăvara anului trecut, de când s-a despărţit de Rapid.

Cristiano Bergodi a mai fost dorit şi de Petrolul, după demiterea lui Liviu Ciobotariu, din urmă cu câteva săptămâni. Italianul nu a ajuns la o înţelegere cu “lupii”, care l-au instalat pe bancă pe Eugen Neagoe.

Cristiano Bergodi, ajuns la 60 de ani, a antrenat-o pe rivala celor de la U Cluj, CFR, în perioada 2006-2007, atunci când a bifat 24 de meciuri pe banca formaţiei din Gruia. El s-a despărţit de Rapid în aprilie 24, după ce i-a condus pe giuleşteni în 37 de meciuri.