Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilor - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilor

Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilor

Publicat: 5 octombrie 2025, 13:01

Comentarii
Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilor

Ioan Ovidiu Sabău, la U Cluj/ Sport Pictures

Ioan Ovidiu Sabău e OUT de la U Cluj, după eşecul cu Csikszereda, scor 1-2, din etapa a 12-a din Liga 1. Antrenorul a anunţat după meci faptul că îşi doreşte să rezilieze contractul cu clujenii, pe care îi antrenează din 2023.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Şefii de la U Cluj au decis şi ei să se despartă de Ioan Ovidiu Sabău, ţinând cont de situaţia dificilă de la echipă. Formaţia din Ardeal nu a mai bătut pe nimeni de patru etape.

Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj

Primul nume de pe lista înlocuitorilor lui Ioan Ovidiu Sabău este Cristiano Bergodi, notează fanatik.ro. Oficialii de la U Cluj vor să-l convingă pe italian să revină pe bancă, el fiind liber de contract din primăvara anului trecut, de când s-a despărţit de Rapid.

Cristiano Bergodi a mai fost dorit şi de Petrolul, după demiterea lui Liviu Ciobotariu, din urmă cu câteva săptămâni. Italianul nu a ajuns la o înţelegere cu “lupii”, care l-au instalat pe bancă pe Eugen Neagoe.

Cristiano Bergodi, ajuns la 60 de ani, a antrenat-o pe rivala celor de la U Cluj, CFR, în perioada 2006-2007, atunci când a bifat 24 de meciuri pe banca formaţiei din Gruia. El s-a despărţit de Rapid în aprilie 24, după ce i-a condus pe giuleşteni în 37 de meciuri.

Reclamă
Reclamă

Bergodi le-a mai antrenat, în fotbalul românesc, pe Sepsi, Universitatea Craiova, Voluntari, ASA Tg. Mureş, Steaua, Poli Iaşi şi FC Naţional, iar în străinătate a stat pe banca echipelor Modena, Brescia şi Pescara, având patru trofee în palmares: două Cupe ale României cu Sepsi şi două Supercupe, una tot cu formaţia covăsneană şi una cu Rapid, în 2008.

Ce a spus Ioan Ovidiu Sabău după Csikszereda – U Cluj 2-1

Ioan Ovidiu Sabău vrea să-și dea demisia de la U Cluj, după eșecul cu Csikszereda, scor 1-2, din etapa a 12-a din Liga 1. Antrenorul a dezvăluit că va discuta cu cei din conducerea pentru a-și rezilia contractul de comun acord.

„În momentul de față prea multe nu sunt de spus, ați văzut cum arătăm. E clar că acești jucători au nevoie de încredere, să fie susținuți. Eu personal voi avea o discuție cu conducerea să reziliem contractul pe cale amiabilă, să găsim o înțelegere. Am mai cerut asta înainte de începerea campionatului, în perioada de pregătire.

Doctoriţă acuzată că a luat mită, decedată într-un accident rutier. În maşină, s-au găsit sume mari de baniDoctoriţă acuzată că a luat mită, decedată într-un accident rutier. În maşină, s-au găsit sume mari de bani
Reclamă

Era foarte greu să accepte rezilierea pentru că veneam după un an excepțional, poate cel mai bun din istoria clubului. Acum decizia va fi mai ușoară. Există o înțelegere, un contract cu clauze. Trebuie să avem o discuție și să găsim o cale. Echipa are nevoie de altceva.

Voi avea o discuție cu cei din conducere să vedem ce este cel mai bine pentru acest club și această echipă. Știu exact ce s-a întâmplat la începutul pregătirii, când am terminat campionatul cu realizări importante. Nu s-a putut rezilia atunci contractul, acum cred că și pentru cei din conducere va fi mai ușor având în vedere forma echipei”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău, conform digisport.ro, după Csikszereda – U Cluj 2-1.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va fi golgheterul Champions League în sezonul 2025-2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Doctoriţă acuzată că a luat mită, decedată într-un accident rutier. În maşină, s-au găsit sume mari de bani
Observator
Doctoriţă acuzată că a luat mită, decedată într-un accident rutier. În maşină, s-au găsit sume mari de bani
Afacerea de succes dezvoltată de tatăl Simonei Halep. Sportiva își susține părinții necondiționat și e mândră de activitățile lor
Fanatik.ro
Afacerea de succes dezvoltată de tatăl Simonei Halep. Sportiva își susține părinții necondiționat și e mândră de activitățile lor
14:34
VIDEOWang Chuqin şi Wang Manyu sunt campionii de la China Smash 2025
14:21
“Am învăţat să merg din nou”. Radu Drăguşin e tot mai aproape de revenirea pe teren: “Am luat-o de la zero”
14:20
LIVE VIDEOCursa Marelui Premiu de la Singapore e ACUM, pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Russell e lider
14:02
Porto – Benfica LIVE VIDEO (23:15). Jose Mourinho revine pe Dragao pentru un derby “de foc”
13:58
Sorana Cîrstea şi Jaqueline Cristian şi-au aflat adversarele de la Wuhan
13:46
EXCLUSIVGigi Becali l-a dorit pe Ianis Hagi la FCSB! Mesajul clar al internaţionalului român
Vezi toate știrile
1 “Nu mai facem” Jucătorii FCSB-ului s-au revoltat! S-au opus, în frunte cu liderul lor 2 VIDEOIanis Hagi, gol superb din lovitură liberă pentru Alanyaspor! A pasat decisiv la golul secund 3 Omul meciului Inter – Cremonese 4-1 i-a mulţumit lui Chivu: “E important să îl am antrenor” 4 VIDEOGeorge Russell, pole-position în Marele Premiu de la Singapore. Cursa e duminică (14:45, Antena 1 şi AntenaPLAY) 5 Rapid vrea un jucător de la o rivală din Liga 1, după ce a urcat pe primul loc. Anunţul lui Victor Angelescu 6 Inter – Cremonese 4-1. Echipa lui Cristi Chivu, a cincea victorie la rând. Bonny, omul meciului
Citește și
Cele mai citite
“Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul“Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul
A început nebunia la Napoli! Kevin De Bruyne a aruncat vorbe grele când a fost înlocuit. Conte: “Şi-a ales persoana greşită”A început nebunia la Napoli! Kevin De Bruyne a aruncat vorbe grele când a fost înlocuit. Conte: “Şi-a ales persoana greşită”
După ce a jucat cu Universitatea Craiova şi FCSB, preşedintele de la Oţelul a ales: “Clar, e mai puternică”După ce a jucat cu Universitatea Craiova şi FCSB, preşedintele de la Oţelul a ales: “Clar, e mai puternică”
“Nu mai facem” Jucătorii FCSB-ului s-au revoltat! S-au opus, în frunte cu liderul lor“Nu mai facem” Jucătorii FCSB-ului s-au revoltat! S-au opus, în frunte cu liderul lor