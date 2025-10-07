Gică Hagi, acuzat de rasism! Fostul jucătorul care a dezvăluit că l-a bătut la vestiare pe "Rege" - Antena Sport

Închide meniul
Gică Hagi, acuzat de rasism! Fostul jucătorul care a dezvăluit că l-a bătut la vestiare pe “Rege”

Publicat: 7 octombrie 2025, 8:53

Gică Hagi, acuzat de rasism! Fostul jucătorul care a dezvăluit că l-a bătut la vestiare pe Rege

Gică Hagi, în tricoul lui Galatasaray - Getty Images

Gică Hagi a fost implicat într-un incident cu Pascal Noumam în timpul unui derby Beşiktaş – Galatasaray (3-1), disputat în 2000. Fostul atacant al “Vulturilor” nu a trecut încă peste acel moment şi a lansat acuze grave la adresa “Regelui”.

Duelul starurilor Nouma şi Hagi s-a transformat atunci într-un război pe teren, în momentul în care românul, dorind să scape de un atac al adversarului, l-a lovit pe francez cu mâna peste figură. Replica lui Nouma a venit pe loc, acesta îmbrâncindu-l pe Gică şi aruncându-l la pământ.

Scandal uriaş cu Gică Hagi şi Pascal Nouma

A urmat un meleu cu jucătorii celor două rivale reuşind cu greu să calmeze spiritele. Acum, la 25 de ani distanţă, Nouma susţine că Hagi l-ar fi înjurat de mamă şi ce culoarea pielii. Mai mult, Pascal anunţă că în drum spre vestiare l-ar fi pălmuit pe Hagi.

“Oprește-te să mă mai înjuri de culoarea pielii mele și de mama! Îți reamintești ce ai pățit cu mine? Ți-am tras o palmă peste fața ta de scorpie! Te urăsc, dar ai fost unul dintre cei mai buni fotbaliști din lume!

Când cineva te înjură de mamă, chiar dacă se întâmplă cu mult timp în urmă, nu-l poți uita. M-a lovit cu cotul peste față și bineînțeles că l-am luat pe sus! Și mi-a zis: „Cine naiba te crezi? Vezi că sunt din Mafie, bla, bla!”. I-am răspuns: „Fuck you cu mafia ta!”. L-am pălmuit apoi peste față pe coridorul de la stadionul „Beșiktaș”. Mafioții nu vorbesc. Spui că ești mafiot? Înseamnă că nu ești!

L-am mai întâlnit o dată după acel meci, în care mă avertizase: „Eu sunt mafiot!”. Ex-managerul meu a organizat un turneu de fotbal pe plajă la St. Tropez. El a jucat acolo în echipa României cu Popescu și alții. Am fost atunci în tribună și i-am strigat: „Hei, Hagi! Acum ești în țara mea! Mafia mea e aici!”. S-a cam speriat. Era speriat. Dar nu i-am mai făcut nimic. L-am lăsat în pace”, a dezvăluit Pascal Nouma, citat de gsp.ro.

De menţionat că incidentul a avut loc într-un moment în care Gică Hagi era idol în Turcia, iar Pascal Nouma fusese cumpărat cu 4 milioane de euro, după ce făcuse furori în Franţa la PSG, Strasbourg sau Lens.

