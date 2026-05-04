Componenţii echipei Steaua din 1986, care au câştigat Cupa Campionilor, decoraţi de preşedintele Nicuşor Dan

Bogdan Stănescu Publicat: 4 mai 2026, 19:56

Preşedintele Nicuşor Dan i-a decorat, luni, pe membrii echipei de fotbal a Clubului Sportiv al Armatei „Steaua” care au câştigat Cupa Campionilor Europeni la Sevilla, în data de 7 mai 1986, la împlinirea a 40 de ani de la victorie.

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a semnat un decret de decorare cu prilejul celei de a 40-a aniversări de la câştigarea Cupei Campionilor Europeni la Sevilla, în data de 7 mai 1986, anunţă Administraţia Prezidenţială.

Astfel, dorind a-i omagia pe componenţii echipei de fotbal a Clubului Sportiv al Armatei “Steaua”, care, prin obţinerea uneia dintre cele mai mari performanţe din istoria sportului naţional, precum şi prin întreaga lor activitate în domeniu, au adus servicii deosebite României, Preşedintele Nicuşor Dan a conferit:

“Ordinul Naţional “Pentru Merit” în grad de Comandor domnului Iordănescu Toma Anghel;

Ordinul Naţional “Pentru Merit” în grad de Cavaler domnului Balint Gavril Pele-Gavril, domnului Belodedici Petru Miodrag, domnului Bölöni Ştefan Ladislau, domnului Bumbescu Mihai Adrian-Doru, domnului Iordache Constantin Vasile, domnului Iovan Pavel Ştefan, domnului Lăcătuş Mihai Marius, domnului Majearu Mihai Mihail, domnului Marinescu Mircea Ştefan-Florentin, domnului Petcu Chirea Ştefan, domnului Pistol Constantin Constantin, domnului Piţurcă Petre Victor, domnului Radu Dumitru Marin, domnului Stîngaciu Costică Dumitru, domnului Stoica Gheorghe Tudorel şi domnului Weiszenbacher Ernestin Anton”, anunţă Administraţia Prezidenţială.

La 7 mai 1986, pe stadionul Ramón Sánchez Pizjuán, Steaua Bucureşti a intrat în istoria fotbalului, devenind prima echipă din estul Europei care a cucerit cel mai râvnit trofeu din fotbal, Cupa Campionilor Europeni, într-o finală disputată împotriva celor de la FC Barcelona. Helmuth Duckadam a ajuns în Cartea Recordurilor după ce a apărat patru lovituri de pedeapsă consecutive, iar trofeul a ajuns la Bucureşti.

