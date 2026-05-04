Home | Fotbal | Liga 1 | Iuliu Mureșan, deranjat de decizia luată de Neluțu Varga: „Momentul este total nepotrivit”

Iuliu Mureșan, deranjat de decizia luată de Neluțu Varga: „Momentul este total nepotrivit”

Daniel Işvanca Publicat: 4 mai 2026, 23:15

Comentarii
Iuliu Mureșan, deranjat de decizia luată de Neluțu Varga: Momentul este total nepotrivit”

Iuliu Mureșan, în timpul unei conferințe de presă / Sport Pictures

CFR Cluj a plecat cu toate punctele din Giulești, iar formația antrenată de Daniel Pancu păstrează șanse la titlu, având meci direct cu Universitatea Craiova în etapa viitoare, chiar în Gruia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Iuliu Mureșan a vorbit după fluierul final despre evoluția echipei și a comentat și zvonul privind posibila revenire a lui Marian Copilu la CFR Cluj.

Iuliu Mureșan, sceptic în privința revenirii lui Marian Copilu

Dezamăgire mare la Rapid, după ce formația antrenată de Costel Gâlcă a pierdut al cincilea meci din acest play-off. Gruparea alb-vișinie este tot mai departe și de ultimul obiectiv, clasarea pe un loc de cupe europene.

Iuliu Mureșan a intrat în direct după încheierea partidei și a vorbit despre schimbările care se pot produce la nivel administrativ, referindu-se în mod direct la o posibilă revenire a lui Marian Copilu.

„Mi-a plăcut rezultatul, fotbalul e pe puncte. Am jucat bine, am avut și acele două greșeli, dar în rest nu am avut emoții. A fost o prea mare siguranță la fundașii noștri, care au vrut să fie mai tehnici decât e cazul. Popa merită felicitări. La faza golului am făcut un cadou. Ne-am dorit mai mult victoria. I-am văzut triști pe cei de la Rapid. La noi merg bine lucrurile, sunt cu Bogdan Mara, mă duce la hotel, am fost împreună la meci.

Reclamă
Reclamă

Am fost dezavantajați de multe ori la programarea meciurilor. Mereu am jucat luni și vineri, din păcate au ceva cu CFR. Dacă luăm locul 3, suntem mulțumiți. Tot timpul CFR este cu o zi în minus. Dacă ne atingem obiectivul.. Dacă noi obținem 3 victorii, se poate întâmpla orice, noi la fiecare meci vom juca la victorie.

A fost ofsaid clar la Craiova, tușierul a fost cel mai de vină. Nu a dat ofsaid și s-a continuat faza, după care s-a ajuns acolo. Centralul nu e vinovat. Nouă nu ne e teamă de nimic. Nu-mi place să comentez arbitrajul. Sunt sigur că Pancu rămâne, sunt alături de el. I-a fost greu să joace împotriva Rapidului. Era foarte afectat. El are clauză în contract, dacă terminăm pe loc de cupe europene, automat se prelungește și se și mărește substanțial.

Cu Marian Copilu e un zvon. Poziția mea este că orice ar fi, trebuie să îmi închei mandatul, până la finalul sezonului, după care ne vom pune la masă și vom negocia. Momentul este total nepotrivit. Eu pot să lucrez cu oricine. Neluțu Varga nu mi-a spus nimic. Succesul echipei a constat în faptul că i-am adunat pe toți”, a declarat Iuliu Mureșan, potrivit digisport.ro.

Cât ne costă moţiunea. Prăbuşirea leului aduce scumpiri în lanţCât ne costă moţiunea. Prăbuşirea leului aduce scumpiri în lanţ
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește Cristi Chivu să facă dubla campionat - Cupa Italiei cu Inter?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Topul celor mai mari greșeli pe care le fac șoferii la volan. A început sezonul negru al accidentelor
Observator
Topul celor mai mari greșeli pe care le fac șoferii la volan. A început sezonul negru al accidentelor
O tenismenă l-a scos din minți pe Alexandru Țiriac când a vorbit despre politică: ”Ce declarație idioată”
Fanatik.ro
O tenismenă l-a scos din minți pe Alexandru Țiriac când a vorbit despre politică: ”Ce declarație idioată”
22:59

LIVE VIDEOSporting – Guimaraes 3-0. Meci crucial al fostei campioane contra echipei românului Tony Strata
22:58

Anunţul lui Pancu despre viitorul lui! Ce promisiune le-a făcut fanilor Rapidului după ce a câştigat în Giuleşti
22:43

Andrei Cordea știe de ce Rapid a căzut și în acest sezon în play-off: „Își doreau să fie campioni”
22:25

Rapid – CFR Cluj 1-2. Ardelenii își consolidează locul pe podium
22:07

Ce a spus preşedintele Nicuşor Dan despre Cristi Chivu după ce antrenorul român a luat titlul cu Inter în Italia
22:00

Olimpiu Moruțan a spart gheața la Rapid! Primul gol a venit după o eroare uriașă a CFR-ului
Vezi toate știrile
1 Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1 2 Miraculos! O nou-promovată din Europa a cucerit titlul și primul trofeu din istoria de 128 de ani a clubului 3 Verdictul specialistului, după faza scandaloasă din care Craiova a marcat golul victoriei cu Dinamo! 4 “Ce-aveţi, mă?” Dialog halucinant între arbitrii din camera VAR la faza golului oltenilor, marcat din offside! 5 Cristi Chivu a plecat din conferinţă, după ce a devenit campion cu Inter. Cum şi-a explicat gestul rar: “Aţi înţeles momentul” 6 FotoDavid Miculescu și-a cumpărat o mașină de lux. Octavian Popescu și-a însoțit colegul de la FCSB
Citește și
Cele mai citite
Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”
Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1
„Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!”„Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!”
Anunţul UEFA după ce s-a cerut retrogradarea clubului InterAnunţul UEFA după ce s-a cerut retrogradarea clubului Inter