Iuliu Mureșan, deranjat de decizia luată de Neluțu Varga: „Momentul este total nepotrivit”

CFR Cluj a plecat cu toate punctele din Giulești, iar formația antrenată de Daniel Pancu păstrează șanse la titlu, având meci direct cu Universitatea Craiova în etapa viitoare, chiar în Gruia.
Iuliu Mureșan a vorbit după fluierul final despre evoluția echipei și a comentat și zvonul privind posibila revenire a lui Marian Copilu la CFR Cluj.
Iuliu Mureșan, sceptic în privința revenirii lui Marian Copilu
Dezamăgire mare la Rapid, după ce formația antrenată de Costel Gâlcă a pierdut al cincilea meci din acest play-off. Gruparea alb-vișinie este tot mai departe și de ultimul obiectiv, clasarea pe un loc de cupe europene.
Iuliu Mureșan a intrat în direct după încheierea partidei și a vorbit despre schimbările care se pot produce la nivel administrativ, referindu-se în mod direct la o posibilă revenire a lui Marian Copilu.
„Mi-a plăcut rezultatul, fotbalul e pe puncte. Am jucat bine, am avut și acele două greșeli, dar în rest nu am avut emoții. A fost o prea mare siguranță la fundașii noștri, care au vrut să fie mai tehnici decât e cazul. Popa merită felicitări. La faza golului am făcut un cadou. Ne-am dorit mai mult victoria. I-am văzut triști pe cei de la Rapid. La noi merg bine lucrurile, sunt cu Bogdan Mara, mă duce la hotel, am fost împreună la meci.
Am fost dezavantajați de multe ori la programarea meciurilor. Mereu am jucat luni și vineri, din păcate au ceva cu CFR. Dacă luăm locul 3, suntem mulțumiți. Tot timpul CFR este cu o zi în minus. Dacă ne atingem obiectivul.. Dacă noi obținem 3 victorii, se poate întâmpla orice, noi la fiecare meci vom juca la victorie.
A fost ofsaid clar la Craiova, tușierul a fost cel mai de vină. Nu a dat ofsaid și s-a continuat faza, după care s-a ajuns acolo. Centralul nu e vinovat. Nouă nu ne e teamă de nimic. Nu-mi place să comentez arbitrajul. Sunt sigur că Pancu rămâne, sunt alături de el. I-a fost greu să joace împotriva Rapidului. Era foarte afectat. El are clauză în contract, dacă terminăm pe loc de cupe europene, automat se prelungește și se și mărește substanțial.
Cu Marian Copilu e un zvon. Poziția mea este că orice ar fi, trebuie să îmi închei mandatul, până la finalul sezonului, după care ne vom pune la masă și vom negocia. Momentul este total nepotrivit. Eu pot să lucrez cu oricine. Neluțu Varga nu mi-a spus nimic. Succesul echipei a constat în faptul că i-am adunat pe toți”, a declarat Iuliu Mureșan, potrivit digisport.ro.
