Momentul care a declanșat rivalitatea crâncenă dintre Anglia și Argentina: „Nu schimbăm tricouri cu animale!”

Imagine din meciul Anglia - Argentina de la Mondialul din 1966 / FIFA

Anglia și Argentina au o rivalitate crâncenă, care transcende granițele sportive, intensificată și de Războiul Malvinelor, de la începutul anilor ‘80. Dar momentul crucial, cel care a dinamitat „dușmănia” dintre cele două țări, a avut loc la Cupa Mondială din 1966, în Anglia.

Cele două echipe s-au întâlnit în faza sferturilor de finală, pe Wembley, în fața a peste 90.000 de spectatori. Argentina era echipa mai tehnică, mai fantezistă, în timp ce gazdele se remarcau prin organizare de joc și disciplină.

Argentinianul eliminat în vremea când nu existau cartonașe

Era minutul 35 al meciului, până atunci unul relativ liniștit, când a izbucnit „focul”. Arbitrul german Rudolf Kreitlein l-a eliminat pe căpitanul argentinienilor, mijlocașul Antonio Rattín. „L-a eliminat” e un fel de a spune, pentru că pe atunci nu existau cartonașe galbene și roșii.

Aparent, centralul neamț s-a enervat din cauză că Rattín protesta vehement la deciziile sale, așa că i-a transmis să iasă afară. „Am văzut că toate deciziile sale favorizau Anglia… cornere, faulturi, ba chiar inventa hențuri. I-am arătat banderola de căpitan de pe braț și i-am cerut explicații”, povestea Antonio Rattín, în 2016, pentru publicația argentiniană La Nación.