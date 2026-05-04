Momentul care a declanșat rivalitatea crâncenă dintre Anglia și Argentina: „Nu schimbăm tricouri cu animale!”

Ionuţ Axinescu Publicat: 4 mai 2026, 23:17

Imagine din meciul Anglia - Argentina de la Mondialul din 1966 / FIFA

Anglia și Argentina au o rivalitate crâncenă, care transcende granițele sportive, intensificată și de Războiul Malvinelor, de la începutul anilor ‘80. Dar momentul crucial, cel care a dinamitat „dușmănia” dintre cele două țări, a avut loc la Cupa Mondială din 1966, în Anglia.

Cele două echipe s-au întâlnit în faza sferturilor de finală, pe Wembley, în fața a peste 90.000 de spectatori. Argentina era echipa mai tehnică, mai fantezistă, în timp ce gazdele se remarcau prin organizare de joc și disciplină.

Argentinianul eliminat în vremea când nu existau cartonașe

Era minutul 35 al meciului, până atunci unul relativ liniștit, când a izbucnit „focul”. Arbitrul german Rudolf Kreitlein l-a eliminat pe căpitanul argentinienilor, mijlocașul Antonio Rattín. „L-a eliminat” e un fel de a spune, pentru că pe atunci nu existau cartonașe galbene și roșii.

Aparent, centralul neamț s-a enervat din cauză că Rattín protesta vehement la deciziile sale, așa că i-a transmis să iasă afară. „Am văzut că toate deciziile sale favorizau Anglia… cornere, faulturi, ba chiar inventa hențuri. I-am arătat banderola de căpitan de pe braț și i-am cerut explicații”, povestea Antonio Rattín, în 2016, pentru publicația argentiniană La Nación.

Imagine din meciul Anglia – Argentina din 1966 / FIFA

Rattín nu a vrut să iasă: „M-am așezat pe covorul roșu al Reginei!”

Argentinianul nu s-a lăsat cu una, cu două. Nu a vrut nici în ruptul capului să părăsească terenul și a cerut un translator, pe motiv că nu înțelege engleză și germană. Timp de zece minute, a parlamentat cu arbitrul și cu jucătorii englezi. Într-un final, a ieșit de pe gazon doar escortat de câțiva polițiști englezi. Dar incidentul nu s-a încheiat aici.

Eliminarea mea a fost atât de nedreaptă, încât m-am așezat pe covorul roșu din fața lojei regale. Regina nu era pe stadion”, a explicat Rattín, citat de Reuters. În drum spre ieșire, sud-americanul a fost luat la țintă de fani cu cutii de bere și batoane de ciocolată. Căpitanul Argentinei a desfăcut batoanele, a mușcat din ele și le-a aruncat înapoi în tribune. Apoi, a urmărit restul meciului printr-o fereastră de la vestiare. „Am avut o senzație de neputință totală”, își amintea mijlocașul lui Boca Juniors.

  • World Cup 2026 va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie şi va fi transmis exclusiv în Universul Antena.

Alf Ramsey: „Nu schimbăm tricouri cu animale!”

Cu un om în plus, Anglia a reușit până la urmă să se desprindă. A câștigat cu 1-0, singurul gol al întâlnirii fiind marcat de Geoff Hurst, în minutul 78. După meci, selecționerul Angliei, legendarul Alf Ramsey, a turnat și mai mult gaz pe foc. Le-a interzis jucătorilor săi să facă schimb de tricouri cu argentinienii. Explicația lui Ramsey? „Nu schimbăm tricouri cu animale”, a spus el.

A fost o declarație iresponsabilă, care a declanșat un scandal internațional și a alimentat rivalitatea dintre cele două națiuni. În Argentina, acel meci de pe Wembley este și azi considerat un furt fără margini, unul care i-a ajutat pe englezi să câștige, la finalul turneului, singura lor Cupă Mondială. Cert e că, în ciuda tuturor lucrurilor negative, a existat și ceva pozitiv după acel Anglia – Argentina: FIFA a introdus regula cartonașelor, pentru a evita alte momente bizare.

  • Cinci meciuri au jucat Anglia și Argentina la Cupa Mondială. Englezii au trei victorii, în timp ce sud-americanii s-au impus o dată. În 1998, în optimile Mondialului din Franța, duelul s-a încheiat la egalitate, 2-2, dar argentinienii au câștigat la loviturile de departajare.

