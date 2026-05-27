Atmosferă de senzaţie la finala Conference League, în care joacă românul Andrei Raţiu! Scenografii impresionante

Fanii lui Rayo Vallecano şi cei ai lui Crystal Palace au creat o atmosferă de senzaţie pe Red Bull Arena, din Leipzig, acolo unde se joacă finala Conference League. Românul Andrei Raţiu e titular în finala Conference League.

Suporterii celor două echipe au pregătit scenografii impresionante. Stadionul lui Red Bull Leipzig e arhiplin la ultimul act al competiţiei europene. (IMAGINI ÎN GALERIA FOTO)

Scenografii impresionante ale fanilor celor două echipe, la finala Conference League, dintre Crystal Palace şi Rayo Vallecano

Andrei Raţiu (27 de ani) ar putea obţine primul său trofeu european. Ar fi încununarea unui sezon foarte bun al lui Raţiu la Rayo.

S-a vorbit în trecut despre un posibil transfer al lui Raţiu la Barcelona, iar, recent, au reapărut discuţiile despre venirea fundaşului dreapta român pe Camp Nou, în acest mercato.

Raţiu a fost om de bază la Rayo în acest sezon. El este cotat la 18 milioane de euro de către transfermarkt.com.