Căldură mare, mon cher! Moment halucinant la Roland Garros: ce a pățit Djokovic la 33 de grade

Valul de căldură care s-a abătut asupra vestului Europei reprezintă o problemă majoră pentru organizatorii turneului de la Roland Garros, dar și pentru jucători. Temperaturile în ultimele zile au trecut de pragul de 30 de grade.
Situația i-a luat prin surprindere pe organizatori care au încercat să compenseze cu ventilatoare hight-tech și pungi de gheață cu care să-i ajute pe jucători.
Djokovic a rămas fără gheață
Novak Djokovic s-a calificat după un meci maraton contra francezului Valentin Royer: 6-3, 6-2, 6-7 (7), 6-3. Căldura i-a dat bătăi de cap și sârbului.
Într-un moment de pauză dintre game-uri, Djokovic a fost surprins când a rugat un copil de mingi să-i aducă o pungă de gheață pe care să o pună pe ceafă, ca să se răcorească.
Stupoare însă: lada frigorifică a cedat și toate pungile cu gheață erau deja topite.
It’s officially that hot in Paris ☀️
Novak Djokovic asked for an ice bag during his match, only for the ball kid to realise every bag in the freeze had already melted 🫠 pic.twitter.com/GSMeeeWjv1
— TNT Sports (@tntsports) May 27, 2026
