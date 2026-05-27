Finala UEFA Conference League, întreruptă câteva minute! Andrei Rațiu, extrem de vocal

Finala Conference League dintre Rayo Vallecano și Crystal Palace a fost întreruptă preț de aproximativ trei minute, după ce un suporter al ibericilor a acuzat probleme medicale în tribune.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Partida a fost oprită în minutul 35, când portarul formației din Vallecas, Batalla, i-a atras atenția arbitrului Maurizio Mariani cu privire la ce se întâmplă. La un moment dat, camerele s-au mutat și pe Andrei Rațiu, care la rândul său părea îngrijorat.

Finala Conference League, întreruptă după ce unui fan i s-a făcut rău

Momente de panică la finala Conference League de la Leipzig, unde Rayo Vallecano și Crystal Palace se luptă pentru trofeul celei de-a treia competiții UEFA din punct de vedere valoric. În minutul 35, când Andrei Rațiu se pregătea să repună o minge de la marginea terenului, portarul formației din La Liga, Augusto Batalla, s-a întins pe jos.

Deși inițial părea că argentinianul are probleme medicale, de fapt a vrut să îi atragă atenția arbitrului Maurizio Mariani cu privire la o situație din tribune, unde unui fan al lui Rayo i se făcuse rău. Rațiu, care aștepta să bată out-ul de la margine, a fost și el extrem de vocal, gesticulând spre zona cu problema.

Forțele de ordine au ajuns până la urmă în zona unde se afla suporterul ce acuza probleme medicale, iar meciul a fost reluat după aproximativ trei minute.