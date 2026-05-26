Marius Niculae a dat verdictul înainte de duelul Dinamo – FCSB pentru Conference League: “E favorită”

Bogdan Stănescu Publicat: 26 mai 2026, 16:24

Marius Niculae, într-un interviu exclusiv pentru AntenaSport

Fostul atacant al lui Dinamo, în prezent oficial FRF, Marius Niculae (45 de ani) a dat verdictul înaintea finalei barajului pentru Conference League, dintre Dinamo şi FCSB.

Dinamo – FCSB se dispută vineri, 29 mai, de la ora 20:30, pe stadionul Arcul de Triumf. În această perioadă Arena Naţională nu e disponibilă pentru meciuri de fotbal.

Marius Niculae crede că echipa antrenată de Kopic porneşte cu prima şansă cu FCSB: “Avantajul e de partea lui Dinamo”

“Importantă e pentru ambele formaţii (n.r: partida). Cred că pierderea cea mai mare ar fi pentru cei de la FCSB, care sunt obişnuiţi cu cupele europene. Pentru Dinamo ar fi un bonus, mai ales că, în ultimul timp, nu au avut dreptul de a participa în cupele europene. Au fost în insolvenţă.

Acum e prima dată când pot juca în cupele europene. Eu zic că Dinamo este favorită deoarece au linişte pe bancă, să zic aşa. Un antrenor care a făcut lucruri foarte bune la Dinamo. Joacă acasă, pe un stadion pe care dinamoviştii îl cunosc foarte bine. Avantajul este de partea lui Dinamo, dar în fotbal se poate întâmpla orice. Sper să nu fie o surpriză (n.r: râde) şi Dinamo să obţină victoria şi, bineînţeles, calificarea în Conference”, a declarat Marius Niculae în exclusivitate pentru AntenaSport.

FCSB a învins-o dramatic pe FC Botoşani în semifinala barajului pentru preliminariile Conference League. Roş-albaştrii au condus cu 3-1, dar s-au văzut egalaţi în prelungirile timpului regulamentar. Tavi Popescu i-a adus victoria FCSB-ului cu un gol marcat în minutul 106.

