Doi jucători importanţi ai lui Dinamo, OUT pentru barajul cu FCSB! Cum ar putea arăta primul 11 al “câinilor”

Bogdan Stănescu Publicat: 27 mai 2026, 22:59

Dinamo la finalul unui meci / Sport Pictures

Adrian Mazilu (20 de ani) nu va fi nici pe banca de rezerve a “câinilor” la meciul de baraj cu FCSB. Nici Alberto Soro (27 de ani), jucător pe care antrenorul Zeljko Kopic l-a folosit inclusiv atacant central în acest sezon, nu va fi în lotul pentru “Derby de România”. Dinamo – FCSB se dispută vineri, 29 mai, de la ora 20:30, pe stadionul Arcul de Triumf.

Adrian Mazilu suferă de hernie inghinală, în timp ce Soro e accidentat la umăr de la meciul cu Universitatea Craiova.

Dinamo nu se va baza pe Adrian Mazilu şi Alberto Soro la derby-ul cu FCSB, pentru Conference League

Iată cum ar putea arăta primul 11 al “câinilor” la derby-ul cu FCSB, pentru Europa League, potrivit gsp.ro:

  • Epassy – Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț – Gnahore, Mărginean, Cîrjan – Armstrong, Pușcaș, Musi

Sursa citată notează că Mamoudou Karamoko (26 de ani), ce a absentat la ultimele meciuri ale lui Dinamo, ar putea fi măcar pe banca de rezerve la derby-ul cu FCSB.

Dinamo şi FCSB se înfruntă pentru un loc în preliminariile Conference League. În opinia unor oameni din fotbal, precum Victor Piţurcă şi Marius Niculae, Dinamo ar fi favorită în derby.

Florin Tănase a infirmat categoric această variantă. “Cum să pornim outsideri în derby-ul cu Dinamo? Și noi i-am bătut în ultimii 10 ani de o grămadă de ori, pornim ca favoriți. Forma și dăruirea contează într-un derby. I-am bătut de foarte multe ori în ultimii ani. În ultimul meci am fost egali. Eu v-am zis părerea mea”, declara Florin Tănase pentru primasport.ro.

FCSB s-a calificat în finala barajului pentru Conference League după ce a învins-o dramatic, în semifinală, pe FC Botoşani. FCSB a condus cu 3-1, dar moldovenii au egalat în prelungirile timpului regulamentar, prin Kovtaliuk. Tavi Popescu a înscris golul victoriei FCSB-ului, în minutul 106.

 

Localitatea care aduce în România o premieră: ţiglele fotovoltaice
