Doi jucători importanţi ai lui Dinamo, OUT pentru barajul cu FCSB! Cum ar putea arăta primul 11 al “câinilor”

Adrian Mazilu (20 de ani) nu va fi nici pe banca de rezerve a “câinilor” la meciul de baraj cu FCSB. Nici Alberto Soro (27 de ani), jucător pe care antrenorul Zeljko Kopic l-a folosit inclusiv atacant central în acest sezon, nu va fi în lotul pentru “Derby de România”. Dinamo – FCSB se dispută vineri, 29 mai, de la ora 20:30, pe stadionul Arcul de Triumf.

Adrian Mazilu suferă de hernie inghinală, în timp ce Soro e accidentat la umăr de la meciul cu Universitatea Craiova.

Iată cum ar putea arăta primul 11 al “câinilor” la derby-ul cu FCSB, pentru Europa League, potrivit gsp.ro:

Epassy – Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț – Gnahore, Mărginean, Cîrjan – Armstrong, Pușcaș, Musi

Sursa citată notează că Mamoudou Karamoko (26 de ani), ce a absentat la ultimele meciuri ale lui Dinamo, ar putea fi măcar pe banca de rezerve la derby-ul cu FCSB.

Dinamo şi FCSB se înfruntă pentru un loc în preliminariile Conference League. În opinia unor oameni din fotbal, precum Victor Piţurcă şi Marius Niculae, Dinamo ar fi favorită în derby.