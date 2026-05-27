Andrei Nicolae Publicat: 27 mai 2026, 22:28

Primul jucător care pleacă de la FCSB după acest sezon! Anunțul clubului: Nu avea cum să stea

Jucătorii de la FCSB, după un gol marcat / Sport Pictures

FCSB are șase jucători cărora urmează să le expire contractul la finalul acestui sezon, iar unul dintre ei a plecat deja de la formația roș-albastră. Baba Alhassan este primul nume care o părăsește pe echipa antrenată de Marius Baciu, anunțul fiind făcut în urmă cu puțin timp de Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al clubului.

FCSB nu și-a terminat încă aventura din acest sezon, urmând să dispute vineri finala barajului de Conference League contra lui Dinamo, însă la formația roș-albastră au început deja să se producă mișcări de trupe. Înainte de finalul stagiunii actuale, a fost deja confirmată o primă plecare de la clubul patronat de Gigi Becali.

Baba Alhassan pleacă de la FCSB. Anunțul conducerii

Într-o intervenție din cadrul unei emisiuni, Mihai Stoica a transmis că Baba Alhassan, fotbalistul despre care se știa că va rata barajul cu Dinamo, nu va mai continua pentru roș-albaștri. Jucătorul din Uganda a plecat mai devreme din cauza unor probleme familiale și nici nu se va mai întoarce la FCSB, astfel că aventura sa de la echipa lui Gigi Becali s-a încheiat.

Creţu poate să joace (n.r. referitor la barajul cu Dinamo). Miculescu nu poate să joace. Poate va fi pe bancă, dar e cu semnul întrebării şi prezenţa lui pe bancă.

Baba (n.r. – Alhassan) nu mai este. Nu va mai fi deloc. (n.r. – E istorie?) Da. (n.r. – De ce FCSB nu l-a păstrat şi pentru meciul cu Dinamo?) Are o problemă şi trebuie să fie alături de familie. Nu avea cum să stea“, a spus oficialul formației roș-albastre, potrivit orangesport.ro.

Baba Alhassan pleacă de la FCSB după doi ani și jumătate la club. În ianuarie 2024, fotbalistul din Uganda era transferat de la Hermannstadt pe 600.000 de euro, adunând 110 meciuri, două goluri și cinci pase decisive.

