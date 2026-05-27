Primul jucător care pleacă de la FCSB după acest sezon! Anunțul clubului: “Nu avea cum să stea”

FCSB are șase jucători cărora urmează să le expire contractul la finalul acestui sezon, iar unul dintre ei a plecat deja de la formația roș-albastră. Baba Alhassan este primul nume care o părăsește pe echipa antrenată de Marius Baciu, anunțul fiind făcut în urmă cu puțin timp de Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al clubului.

FCSB nu și-a terminat încă aventura din acest sezon, urmând să dispute vineri finala barajului de Conference League contra lui Dinamo, însă la formația roș-albastră au început deja să se producă mișcări de trupe. Înainte de finalul stagiunii actuale, a fost deja confirmată o primă plecare de la clubul patronat de Gigi Becali.

Baba Alhassan pleacă de la FCSB. Anunțul conducerii

Într-o intervenție din cadrul unei emisiuni, Mihai Stoica a transmis că Baba Alhassan, fotbalistul despre care se știa că va rata barajul cu Dinamo, nu va mai continua pentru roș-albaștri. Jucătorul din Uganda a plecat mai devreme din cauza unor probleme familiale și nici nu se va mai întoarce la FCSB, astfel că aventura sa de la echipa lui Gigi Becali s-a încheiat.

“Creţu poate să joace (n.r. referitor la barajul cu Dinamo). Miculescu nu poate să joace. Poate va fi pe bancă, dar e cu semnul întrebării şi prezenţa lui pe bancă.

Baba (n.r. – Alhassan) nu mai este. Nu va mai fi deloc. (n.r. – E istorie?) Da. (n.r. – De ce FCSB nu l-a păstrat şi pentru meciul cu Dinamo?) Are o problemă şi trebuie să fie alături de familie. Nu avea cum să stea“, a spus oficialul formației roș-albastre, potrivit orangesport.ro.