Mesajul lui Dennis Man pentru Andrei Raţiu, înainte de finala Conference League!

Dennis Man (27 de ani) i-a urat succes lui Andrei Raţiu (27 de ani), care e titular în finala Conference League, dintre Crystal Palace şi Rayo Vallecano.
Dennis Man a transmis că jucătorii naţionalei îl vor urmări pe Raţiu în finala Conference League. Jucătorul român speră să îşi treacă în palmares un trofeu european.
Dennis Man i-a urat succes lui Andrei Raţiu înainte de finala Conference League: “Îi ţinem pumnii, sperăm să câştige”
“Îi ținem pumnii, o să ne uităm, sperăm să câștige”, a spus Dennis Man, în exclusivitate pentru AntenaSport.
Cotat la 18 milioane de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com, Andrei Raţiu speră să prindă transferul carierei în această vară. S-a vorbit în trecut despre un interes al Barcelonei, iar, recent, discuţiile despre un posibil transfer al lui Raţiu la gigantul din Catalonia au reapărut.
Raţiu a fost unul dintre cei mai importanţi jucători ai lui Rayo în acest sezon. A evoluat în 35 de meciuri în La Liga, reuşind 4 assist-uri. A jucat 2 meciuri în Cupa Regelui şi alte 12 în Conference League, competiţie în care a şi marcat o dată.
Sezonul trecut, Radu Drăguşin a cucerit trofeul Europa League, deşi nu a jucat în finală. Până la accidentarea gravă, Drăguşin bifase câteva meciuri în Europa League, motiv pentru care a primit medalia de câştigător. Drăguşin s-a şi pozat atunci cu trofeul, pe teren.
