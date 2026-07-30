Execuție de senzație în Brann – „U” Cluj. Gol cu câlcâiul în poarta „șepcilor roșii”

Brann a deschis scorul în manșa a doua din turul 2 preliminar Conference League grație unui gol superb.

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În minutul 8, chilianul Niklas Castro a marcat din nou în poarta „șepcilor roșii” după ce a reluat cu călcâiul o minge primită de la marginea careului.

„U” Cluj, executată cu călcâiul la returul cu Brann

Partida dintre Brann și „U” Cluj a fost marcată de o deschidere rapidă de scor reușită de către norvegieni. În minutul 8, gazdele au combinat foarte bine în banda dreaptă, iar belgianul Denzel De Roeve l-a văzut în careu pe Niklas Castro.

Balonul i-a venit în spate fotbalistului chilian, însă acesta a fost extrem de inspirat și a reluat mingea cu călcâiul.

VEZI AICI GOLUL MARCAT DE BRANN ÎN MECUL CU „U” CLUJ