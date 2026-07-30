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Gigi Becali a avut un singur remarcat după eliminarea FCSB-ului din cupele europene: „Bărbat”

Andrei Nicolae Publicat: 30 iulie 2026, 21:30

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Gigi Becali a avut un singur remarcat după eliminarea FCSB-ului din cupele europene: „Bărbat

Colaj Gigi Becali - FCSB / AntenaSport + Sport Pictures

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Gigi Becali a acordat mai multe declarații după ce FCSB a fost eliminată de FK Auda din preliminariile Conference League și implicit din cupele europene. Printre altele, patronul roș-albaștrilor a vorbit despre prestația jucătorilor lui Marius Baciu, iar singurul fotbalist pe care l-a remarcat a fost Ricardo Pădurariu, folosit în primul 11 de antrenorul de 51 de ani.

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FCSB a fost eliminată din turul 2 preliminar Conference League după ce a fost învinsă cu scorul de 7-3 la general de letonii de la FK Auda. După 2-3 în meciul tur, formația de la Marea Baltică s-a impus din nou cu 4-1 la capătul unei partide în care roș-albaștrii au irosit ocazii uriașe, fiind astfel eliminați din cupele europene.

Ricardo Pădurariu, singurul jucător lăudat de Gigi Becali după FK Auda – FCSB 1-4

După meci, Gigi Becali a avut mai multe intervenții la TV, iar într-una dintre ele a numit singurul jucător care l-a impresionat în confruntarea de la Riga. Ricardo Pădurariu, puștiul de 19 ani al roș-albaștrilor care a fost integralist în flancul stâng, a fost catalogat „bărbat” de către patronul FCSB-ului.

Nu trebuie să luăm în calcul arbitrajul. Fotbalul este un joc bărbătesc şi noi nu am avut decât un bărbat, Pădurariu, atât. A fost singurul bărbat„, a spus patronul de la FCSB, potrivit primasport.ro.

Pădurariu a avut evoluții apreciate în ambele partide disputate până acum de roș-albaștri în Liga 1, atât la meciul cu FC Argeș, cât și la duelul cu Csikszereda.

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Dacă la capitolul „remarcați”, Gigi Becali l-a numit doar pe Pădurariu, finanțatorul formației din București a avut mai mulți jucători pe care i-a criticat, principalul „client” fiind Ștefan Târnovanu, care a încasat șapte goluri de la formația din Letonia.

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