Gigi Becali nu se descurajează după FCSB – Auda 2-3: „Eu nu-mi fac probleme de calificare”

FCSB a suferit un eșec rușinos, la prima manșă a dublei cu FK Auda, din turul doi preliminar al UEFA Conference League. Gruparea antrenată de Marius Baciu a fost învinsă dramatic pe stadionul Steaua, scor 3-2.

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Chiar dacă rezultatul este unul dezamăgitor, patronul roș-albaștrilor nu crede că echipa sa poate rata în vreun fel calificarea mai departe în cupele europene.

Gigi Becali: „Sunt agresivi”

Gigi Becali a reacționat imediat după eșecul suferit de FCSB în fața celor de la FK Auda. Gruparea lui Marius Baciu a făcut un meci solid, dar a picat din cauza greșelilor individuale.

Patronul bucureștenilor nu are emoții în ceea ce privește calificarea în turul trei preliminar al UEFA Conference League și crede că echipa sa are în continuare prima șansă.

„Eu doar atât spun, ce trebuia să fie. Trebuia să câştigăm meciul cu echipa cu 4, 5 la 0. Aşa trebuia. Nu am intrat concentraţi. Nu am fost deloc concentraţi. Bine, acum poţi să spui că două goluri sunt ale lui Târnovanu. Iar Bîrligea a ratat 2-3, deci…