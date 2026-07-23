Aymen Boutoutaou a marcat la primul meci pentru FCSB! Debut de vis pentru algerianul pe care Becali a plătit o avere

Aymen Boutoutaou (25 de ani) a marcat la debutul pentru FCSB. Trei jucători au debutat pentru FCSB la duelul roş-albaştrilor cu Auda: Boutoutaou, Eddy Gnahore (32 de ani) şi Ronny Labonne (28 de ani). Gnahore a fost schimbat la pauză cu Stoian.

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Boutoutaou a marcat în minutul 71 al meciului, la scorul de 2-1 pentru Auda. Faza golului algerianului a fost una superbă, cel mai mare merit pentru reuşită avându-l tânărul Alexandru Stoian (18 ani).

Aymen Boutoutaou a marcat la debutul pentru FCSB!

Bîrligea i-a pasat cu călcâiul lui Stoian, acesta a driblat doi jucători şi l-a lăsat cu poarta goală pe Boutoutaou, care a îndeplinit o simplă formalitate.

1.35 de milioane de euro l-a costat pe Gigi Becali (68 de ani) transferul algerianului Aymen Boutoutaou, care a venit de la Sochaux. Ladislau Boloni (73 de ani), care a antrenat-o pe Metz în Franţa, spunea că nu îl cunoaşte pe acest jucător şi nu înţelege logica acestui transfer.

Boutoutaou este cel mai scump transfer făcut de FCSB în această vară. Gigi Becali preciza că 1.350.000 de euro l-a costat transferul algerianului, care e cotat la 800.000 de euro. Boutoutaou vine de la Sochaux, echipă care a evoluat în sezonul trecut în liga a treia franceză.