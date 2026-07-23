Eddy Gnahore, „executat” de Gigi Becali la 45 de minute după debutul la FCSB, la partida cu FK Auda

FCSB a primit vizita celor de la FK Auda în turul 2 preliminar al Conference League, iar prima repriză a fost una cum nu se putea mai proastă pentru bucureşteni.

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Jucătorii formaţiei din Letonia au punctat de două ori, prima dată după un şut de excepţie al lui Eduards Daskevics, care a dus mingea în vinclu, iar a două oară la o execuţie al lui Barthelemy Diedhiou, la care Ştefan Târnovanu a greşit.

Debut nefast pentru Eddy Gnahore în FCSB – FK Auda

Eddy Gnahore, mijlocaşul central defensiv luat de FCSB în această vară, după ce în ultimul sezon a fost în curtea rivalei din Bucureşti, Dinamo, şi-a făcut debutul în trupa roş-albastră la confruntarea dintre turul 2 preliminar al Conference League, contra celor de la FK Auda.

Jucătorul francez a fost de multe ori depăşit de ritmul partidei, mai ales că jucătorii formaţiei din Letonia sunt în plin campionat, evoluând deja în 22 de etape. Gigi Becali nu a stat pe gânduri şi după primele 45 de minute a operat 2 schimbări, iar între jucătorii care au rămas la cabine s-a numărat şi Eddy Gnahore, înlocuit cu Alexandru Stoian.

FCSB a schimbat sistemul după prima repriză a duelului cu FK Auda

Practic, cei de la FCSB au schimbat şi sistemul de joc, renuntând la mijlocaşul închizător şi încercând să atace mai mult. De asemenea, trupa bucureşteană a renunţat şi la un alt debutant, Ronny Labonne, care a fost de asemenea titular şi nu a reuşit să impresioneze.