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Eddy Gnahore, „executat” de Gigi Becali la 45 de minute după debutul la FCSB, la partida cu FK Auda

Mihai Alecu Publicat: 23 iulie 2026, 22:21

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Eddy Gnahore, „executat de Gigi Becali la 45 de minute după debutul la FCSB, la partida cu FK Auda

Debut pentru Eddy Gnahore la FCSB. Foto: Captură @ Pro Tv

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FCSB a primit vizita celor de la FK Auda în turul 2 preliminar al Conference League, iar prima repriză a fost una cum nu se putea mai proastă pentru bucureşteni.

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Jucătorii formaţiei din Letonia au punctat de două ori, prima dată după un şut de excepţie al lui Eduards Daskevics, care a dus mingea în vinclu, iar a două oară la o execuţie al lui Barthelemy Diedhiou, la care Ştefan Târnovanu a greşit.

Debut nefast pentru Eddy Gnahore în FCSB – FK Auda

Eddy Gnahore, mijlocaşul central defensiv luat de FCSB în această vară, după ce în ultimul sezon a fost în curtea rivalei din Bucureşti, Dinamo, şi-a făcut debutul în trupa roş-albastră la confruntarea dintre turul 2 preliminar al Conference League, contra celor de la FK Auda.

Jucătorul francez a fost de multe ori depăşit de ritmul partidei, mai ales că jucătorii formaţiei din Letonia sunt în plin campionat, evoluând deja în 22 de etape. Gigi Becali nu a stat pe gânduri şi după primele 45 de minute a operat 2 schimbări, iar între jucătorii care au rămas la cabine s-a numărat şi Eddy Gnahore, înlocuit cu Alexandru Stoian.

FCSB a schimbat sistemul după prima repriză a duelului cu FK Auda

Practic, cei de la FCSB au schimbat şi sistemul de joc, renuntând la mijlocaşul închizător şi încercând să atace mai mult. De asemenea, trupa bucureşteană a renunţat şi la un alt debutant, Ronny Labonne, care a fost de asemenea titular şi nu a reuşit să impresioneze.

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Valentin Creţu a fost trimis pe teren pentru a asigura o presiune şi mai mare din punct de vedere ofensiv cu urcările sale cunoscute de toţi fanii grupării bucureştene. Insistenţele grupării conduse de Marius Baciu au dus în cele din urmă la o reuşită din partea lui Aymen Boutoutaou.

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