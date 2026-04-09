Premieră după 12 ani! Decizia luată de miliardarul Ahmetov după ce i-a adus un ultim omagiu lui Mircea Lucescu

Patronul lui Şahtior Doneţk, Rinat Ahmetov (59 de ani), a decis să participe la primul meci al echipei sale după aproape 12 ani. Ahmetov a fost văzut în tribune la meciul Şahtior Doneţk – AZ Alkmaar, care se dispută în Polonia, la Cracovia, din pricina războiului din Ucraina.
Ahmetov a fost la Bucureşti joi, alături de Darijo Srna (43 de ani), directorul sportiv al lui Şahtior, fost căpitan al echipei ucrainene în perioada în care aceasta era antrenată de Mircea Lucescu. Ahmetov şi Srna i-au adus un omagiu lui Mircea Lucescu la Arena Naţională.
“După ce a onorat memoria lui Mircea Lucescu la București, Rinat Ahmetov asistă la un meci al lui Șahtior pentru prima dată în aproape 12 ani”, a transmis Şahtior pe reţelele sociale.
After honouring the memory of Mircea Lucescu in Bucharest, Rinat Akhmetov attended Shakhtar's match for the first time in almost 12 years.
— FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) April 9, 2026
Rinat Ahmetov a susţinut mai multe declaraţii emoţionante despre Mircea Lucescu la Bucureşti. Ahmetov şi-a amintit că Şahtior a cucerit 22 de trofee cu Mircea Lucescu pe bancă, printre care prestigioasa Cupă UEFA. El l-a numit “marele meu prieten” pe Mircea Lucescu, amintindu-şi că “Il Luce” l-a învăţat să bea vin. Totodată, şi-a amintit că el l-a convins pe Lucescu să cânte la karaoke.
Rinat Ahmetov a rostit cuvinte frumoase şi despre văduva lui Mircea Lucescu, doamna Neli şi despre fiul fostului selecţioner al României, Răzvan Lucescu, antrenorul lui PAOK. El a subliniat că îi vede un viitor strălucit lui Răzvan Lucescu în fotbal. “Având calităţile pe care le-am enumerat mai devreme, sunt sigur că va ajunge foarte sus, în top”, a spus Ahmetov despre Răzvan Lucescu. Răzvan Lucescu a cucerit deja două titluri în Grecia şi două Cupe ale Greciei cu PAOK. Totodată, a cucerit tot ce se putea cu Al-Hilal în sezonul 2019-2020: campionatul, Cupa Arabiei Saudite şi Liga Campionilor Asiei.
Rinat Ahmetov este cel mai bogat om din Ucraina. Averea lui este estimată la circa 8 miliarde de dolari.
- Şahtior – AZ Alkmaar 3-0, cu Ahmetov în tribune. Raţiu l-a învins la scor pe Răzvan Marin. Rezultatele zilei
- Gestul de neînțeles al lui Șahtior Donețk la primul meci după moartea lui Mircea Lucescu. Cum s-au prezentat fanii
- Notele primite de Andrei Raţiu şi Răzvan Marin, după ce s-au duelat în Rayo Vallecano – AEK Atena 3-0!
- Andrei Raţiu – Răzvan Marin, duel românesc în sferturile Conference League! Toate rezultatele serii
- Celje – AEK Atena 0-4. Răzvan Marin, 2 pase de gol. Andrei Raţiu, e şi el cu un pas în sferturile Conference League