Premieră după 12 ani! Decizia luată de miliardarul Ahmetov după ce i-a adus un ultim omagiu lui Mircea Lucescu

Patronul lui Şahtior Doneţk, Rinat Ahmetov (59 de ani), a decis să participe la primul meci al echipei sale după aproape 12 ani. Ahmetov a fost văzut în tribune la meciul Şahtior Doneţk – AZ Alkmaar, care se dispută în Polonia, la Cracovia, din pricina războiului din Ucraina.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ahmetov a fost la Bucureşti joi, alături de Darijo Srna (43 de ani), directorul sportiv al lui Şahtior, fost căpitan al echipei ucrainene în perioada în care aceasta era antrenată de Mircea Lucescu. Ahmetov şi Srna i-au adus un omagiu lui Mircea Lucescu la Arena Naţională.

Rinat Ahmetov a mers la primul meci al echipei sale, Şahtior Doneţk, după o pauză de 12 ani!

“După ce a onorat memoria lui Mircea Lucescu la București, Rinat Ahmetov asistă la un meci al lui Șahtior pentru prima dată în aproape 12 ani”, a transmis Şahtior pe reţelele sociale.

President 🧡

After honouring the memory of Mircea Lucescu in Bucharest, Rinat Akhmetov attended Shakhtar’s match for the first time in almost 12 years.#Shakhtar #UECL #ShakhtarAZ pic.twitter.com/3Vn65ZsPTR

— FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) April 9, 2026

Rinat Ahmetov a susţinut mai multe declaraţii emoţionante despre Mircea Lucescu la Bucureşti. Ahmetov şi-a amintit că Şahtior a cucerit 22 de trofee cu Mircea Lucescu pe bancă, printre care prestigioasa Cupă UEFA. El l-a numit “marele meu prieten” pe Mircea Lucescu, amintindu-şi că “Il Luce” l-a învăţat să bea vin. Totodată, şi-a amintit că el l-a convins pe Lucescu să cânte la karaoke.