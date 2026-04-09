Rinat Ahmetov, declaraţii emoţionante după ce i-a adus un ultim omagiu lui Mircea Lucescu: “O mare tragedie”

Cel mai bogat om din Ucraina, Rinat Ahmetov (59 de ani), a venit în România pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu, alături de care a colaborat la Şahtior Doneţk. În perioada în care Mircea Lucescu a antrenat-o pe Şahtior, echipa lui Ahmetov a cucerit numeroase trofee, printre care şi Cupa UEFA.
Ahmetov l-a numit “prietenul meu” pe Mircea Lucescu. A spus că decesul lui Mircea Lucescu este “o mare tragedie” pentru întreaga lume a fotbalului.
Rinat Ahmetov, despre moartea lui Mircea Lucescu: “O mare tragedie pentru suporterii lui Şahtior, pentru microbiştii din Ucraina, din România şi din toată lumea”
“Eu sunt aici astăzi pentru a-mi lua rămas-bun de la prietenul meu. E foarte neaşteptată plecarea dânsului. Este o mare tragedie pentru suporterii lui Şahtior Doneţk, pentru suporterii fotbalului din Ucraina, pentru toţi microbiştii din România şi din toată lumea. Şi pentru suporterii tuturor echipelor unde a antrenat Lucescu.
Mircea Lucescu a fost prietenul meu. 12 ani am colaborat împreună. Am cucerit 22 de trofee, 8 campionate, 6 Cupe ale Ucrainei, 7 Supercupe ale Ucrainei şi, în final, şi Cupa UEFA. Îmi amintesc, când am câştigat Cupa UEFA, Mircea era foarte fericit. Vă amintiţi, probabil, că a luat drapelul României pentru a se fotografia cu el.
“Să fiţi mândri cu toţii că a fost un antrenor care a provenit din România”
De-aia eu cred că trebuie să fiţi mândri cu toţii că a fost un antrenor care a provenit din România, care a reprezentat fotbalul din ţara sa, viziunea fotbalului din România în alte campionate. Noi am început să lucrăm împreună, împărţeam şi durerea şi bucuria împreună, şi am devenit mari prieteni. Eu consider că el e un om foarte important în viaţa mea. Tot timpul am respectat viziunea lui Mircea Lucescu şi filozofia dânsului vizavi de fotbal.
Consider că Mircea a avut o viaţă fericită. El nu putea fără muncă. În principiu, el a plecat dintre noi, din păcate, tot din terenul de fotbal.
Am trăit foarte multe momente fericite. El m-a învăţat pe mine să beau vin. Până l-am cunoscut pe Mircea eu nici nu mă atingeam de vin. Mircea a venit şi a semnat contractul la Doneţk. După meciuri noi serveam vin alb şi discutam despre meci. Mi-a zis atunci: «Dacă aveţi atâtea emoţii, dacă n-o să beţi puţin vin, o să muriţi în timpul meciului. Aşa că îţi recomand eu, ţie, preşedinte, să bei cu mine vin alb».
“L-am învăţat să cânte karaoke. Nu prea ne ieşea, nici mie, nici dânsului”
Eu l-am învăţat să cânte karaoke. Nu prea ne ieşea, nici mie, nici dânsului. Dar noi, oricum, încercam să cântăm. Doamna Neli îşi aminteşte. Întrebaţi-o pe doamna Neli, dânsa ştie.
Sufletul meu şi inima mea sunt împreună cu familia lor, familia Lucescu. Ei pentru mine sunt foarte apropiaţi, sunt ai mei. Cu doamna Neli şi cu Mister (n.r: Mircea Lucescu) am petrecut foarte mult timp împreună, discutând. Este o doamnă modestă, elegantă şi o femeie foarte frumoasă. Toţi oamenii care au cunoscut-o îşi amintesc cu mult respect de doamna Neli.
Cu Răzvan ne-am întâlnit mai rar, dar se vede că este pe un drum drept în fotbal. Răzvan are cu un trofeu mai mult decât Mircea la aceeaşi vârstă, ceea ce înseamnă că este foarte bun. Este un om foarte serios Răzvan, din câte îl cunosc. Eu îmi amintesc că ne-a bătut, 1-0, chiar dacă Şahtior era mai puternică în acele timpuri. Am rememorat acum acest episod cu Răzvan, cum ne-a bătut el la Doneţk (n.r: când era pe banca Rapidului). Eu cred că Răzvan a luat cele mai bune calităţi omeneşti şi native de la Mircea. Are gene foarte bune, cu siguranţă.
“Răzvan va ajunge foarte sus, în top”
Având calităţile pe care le-am enumerat mai devreme, sunt sigur că va ajunge foarte sus, în top.
Acum 17 ani a avut un infarct la Doneţk (n.r: Mircea Lucescu), am adus doctorii de la Kiev, l-au operat şi toată noaptea am umblat în jurul spitalului, de emoţii şi de stres. Când Mircea şi-a revenit, după intervenţia chirurgicală, am mers la el la pat, a fost un moment memorabil pentru mine, din viaţa noastră în comun. Dacă vă amintiţi, eu am mai fost aici după accidentul cu tramvaiul. Pe mine m-aţi întrebat voi, «Voi avea un alt antrenor?». Am răspuns «Nu. Eu am venit aici să îl ajut pe Mircea să se însănătoşească. Şi voi aştepta să se întoarcă cât mai repede la pupitrul echipei». După asta am avut victorii frumoase împreună.
Vă mulţumesc mult. Eu sunt trist, alături de suporterii României, de jurnalişti. Condoleanţele mele primiţi-le şi dumneavoastră, vă mulţumesc”, a declarat Rinat Ahmetov.
Mircea Lucescu a murit marţi, 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani. Fostul selecţioner al României se afla internat la Spitalul Universitar, după ce suferise un infarct în cantonamentul naţionalei de la Mogoşoaia, după meciul cu Turcia şi înaintea partidei cu Slovacia. Trupul neînsufleţit al lui Mircea Lucescu a fost depus miercuri, la Arena Naţională, acolo unde va sta şi în această seară. Cei care l-au iubit şi admirat pe Mircea Lucescu îi pot aduce un ultim omagiu la Arena Naţională până joi, la ora 20:00. Înmormântarea lui Mircea Lucescu va avea loc vineri, începând cu ora 10:00, la Biserica Sf. Elefterie, dar accesul va fi limitat la persoane din familie şi prieteni apropiaţi.
