Rinat Ahmetov, declaraţii emoţionante după ce i-a adus un ultim omagiu lui Mircea Lucescu: “O mare tragedie”

Sufletul meu şi inima mea sunt împreună cu familia lor, familia Lucescu. Ei pentru mine sunt foarte apropiaţi, sunt ai mei. Cu doamna Neli şi cu Mister (n.r: Mircea Lucescu) am petrecut foarte mult timp împreună, discutând. Este o doamnă modestă, elegantă şi o femeie foarte frumoasă. Toţi oamenii care au cunoscut-o îşi amintesc cu mult respect de doamna Neli.

Cu Răzvan ne-am întâlnit mai rar, dar se vede că este pe un drum drept în fotbal. Răzvan are cu un trofeu mai mult decât Mircea la aceeaşi vârstă, ceea ce înseamnă că este foarte bun. Este un om foarte serios Răzvan, din câte îl cunosc. Eu îmi amintesc că ne-a bătut, 1-0, chiar dacă Şahtior era mai puternică în acele timpuri. Am rememorat acum acest episod cu Răzvan, cum ne-a bătut el la Doneţk (n.r: când era pe banca Rapidului). Eu cred că Răzvan a luat cele mai bune calităţi omeneşti şi native de la Mircea. Are gene foarte bune, cu siguranţă.

“Răzvan va ajunge foarte sus, în top”

Având calităţile pe care le-am enumerat mai devreme, sunt sigur că va ajunge foarte sus, în top.

Acum 17 ani a avut un infarct la Doneţk (n.r: Mircea Lucescu), am adus doctorii de la Kiev, l-au operat şi toată noaptea am umblat în jurul spitalului, de emoţii şi de stres. Când Mircea şi-a revenit, după intervenţia chirurgicală, am mers la el la pat, a fost un moment memorabil pentru mine, din viaţa noastră în comun. Dacă vă amintiţi, eu am mai fost aici după accidentul cu tramvaiul. Pe mine m-aţi întrebat voi, «Voi avea un alt antrenor?». Am răspuns «Nu. Eu am venit aici să îl ajut pe Mircea să se însănătoşească. Şi voi aştepta să se întoarcă cât mai repede la pupitrul echipei». După asta am avut victorii frumoase împreună.

Vă mulţumesc mult. Eu sunt trist, alături de suporterii României, de jurnalişti. Condoleanţele mele primiţi-le şi dumneavoastră, vă mulţumesc”, a declarat Rinat Ahmetov.

Mircea Lucescu a murit marţi, 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani. Fostul selecţioner al României se afla internat la Spitalul Universitar, după ce suferise un infarct în cantonamentul naţionalei de la Mogoşoaia, după meciul cu Turcia şi înaintea partidei cu Slovacia. Trupul neînsufleţit al lui Mircea Lucescu a fost depus miercuri, la Arena Naţională, acolo unde va sta şi în această seară. Cei care l-au iubit şi admirat pe Mircea Lucescu îi pot aduce un ultim omagiu la Arena Naţională până joi, la ora 20:00. Înmormântarea lui Mircea Lucescu va avea loc vineri, începând cu ora 10:00, la Biserica Sf. Elefterie, dar accesul va fi limitat la persoane din familie şi prieteni apropiaţi.